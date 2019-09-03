【罷課】何郭佩珍中學校長否認報警：警察學校聯絡主任主動查詢

有中學生今日（3日）再發起罷課，表達反修例訴求。大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長梁秋雲昨（2日）被指將要提交罷課學生名單至教育局，令部分人士不滿，昨晚更一度有市民阻止梁秋雲離校。 今早何郭佩珍中學外有人聚集，包括鄰近的大埔救恩書院學生和其他學校學生，以及戴黑色口罩人士。根據網上片段，早上8時許，有警員到場調查，追截在場人士，一名救恩書院學生逃跑離開現場期間被警員撲倒在地下，口鼻受傷流血，需送院治理。校長梁秋雲其後指，校方並無主動報案，但警察學校聯絡主任曾主動與訓導組老師聯絡，期間該教師交代校外情況。

大埔孔教學院大成何郭佩珍中學學生今（3日）續於校內發起集會表態。（盧翊銘攝）

校長強調無報警

大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長梁秋雲指，校方並沒有報案，但警察學校聯絡主任曾主動與訓導組老師聯絡，該名老師曾提及校外有人集結，「我哋係講個情況，但我哋冇報警，又強調係平和」。她經他人告知，得悉鄰近有中學學生受傷，聲稱「未好詳細知發生咩事，但會向警民關係科了解。」她又重申，同事會向警方了解情況，「學生受傷絕對唔好啦。」

大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長梁秋雲強高校方無報警。（盧翊銘攝）

大埔何郭佩珍中學外，警員撲跌救恩學生事發過程：

救恩書院學生遭警員撲跌口鼻流血

據網媒「丘品創作」的直播片段及圖片可見，上午8時許，有數十名救恩書院學生及戴黑色口罩人士駐足何郭佩珍中學外聲援，其間有多名軍裝警察到場對學生進行追截，過程中有一名救恩書院男學生遭警員撲跌，面部著地、口鼻流血；亦有其他學生及戴口罩的便服人士截停搜查。受傷男學生隨後被警員搜袋及登記身份證，救恩書院校長周家駒亦到場了解，男生最後送院治理。

何郭佩珍中學在中午12時許亦曾於校網刊登澄清聲明，指今早該校門外有一名他校學生受傷，醫護人員到場。一名何郭佩珍中學老師出外了解受傷者是否該校學生及關心其受傷情況，故此與門外警員溝通，校方澄清從來沒有報警。