【罷課】大埔百人抗議警員疑撲跌救恩學生　教協要求警方道歉

大埔孔教學院大成何郭佩珍中學昨日及今日均有人聲援學生罷課，引來警員到場截查。在今（3日）早上8時許，一名救恩書院學生在校外時，因有警員到場而逃跑，惟疑被警員撲倒在地下，口鼻受傷流血。據了解，傷者兩牙脫落，需送院治理。 有團體今午發起大埔警署抗議，斥責警方，近百人響應。大埔區議員任啟邦稱，警方下午向其確認有樓上街坊投訴噪音滋擾，遂接報到場。教協對警方行為表示強烈不滿，予以強烈譴責，要求警方解釋並向涉事學生道歉。

大埔民主聯盟今（3日）下午4時到大埔警署抗議，近百人響應。（黃詠榆攝）

任啟邦：有樓上街坊報警投訴噪音滋擾

大埔民主聯盟今（3日）下午4時到大埔警署請願，近百人響應，高叫口號「保護學生，譴責警暴」。

大埔區議員任啟邦指，今早到場時已看到跌倒的同學嘴部流血，質問警方為何要跑向沒衝擊行動、裝備的同學。另外，他表示，向警方確認有樓上街坊投訴噪音滋擾，警察遂接報到場。他又指，不理解為何警方以大量警力處理噪音案件。

任啟邦（右三）指，警方稱今早有人投訴樓下噪音滋擾。（黃詠榆攝）

聯盟強烈譴責警方對和平聲援罷課的學生使用武力，批評警方以過分警力應對居民聚集。他們又指，學校應是保護學生安全，讓學生安全學習的地方，呼籲學校尊重學生權利。

教協認為，警方近日針對學校和學生的行動，未有確保學生上學安全，採取行動時直接致學生受傷，形容警方行為難以令人接受。教協要求警方保持克制，避免使用任何形式的武力對待學生。