英國製爆谷未標明含奶類成分　食安中心呼籲敏感人士勿食用

食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）今日（3日）表示，一款名為Cinema Sweet Popcorn，由英國製造的預先包裝爆谷產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。而對奶類過敏的人士進食含有該等物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。 食安中心呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品。同時提醒業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。

The Big Night In製造的Cinema Sweet Popcorn，未標明含奶類成分，對奶類過敏人士可出現嚴重反應。（愛爾蘭食物安全委員會，Food Safety Authority of Ireland）

一款名為Cinema Sweet Popcorn，由英國製造的預先包裝爆谷產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。

涉事的產品詳情如下： 產品名稱：Cinema Sweet Popcorn 品牌：The Big Night In 產地：英國 生產商：Thomas Tucker Ltd 進口商：Chef's Garden Ltd 淨重：每桶250克 此日期前最佳：2019年11月21日

進食後或出現嘔吐、腹瀉、出疹

食安中心發言人呼籲，對奶類敏感的人士不要食用有關產品，而若食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。對奶類過敏人士進食含有該等物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。

發言人表示，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指多款爆谷產品（包括上述產品）因可能含有奶類成分，但未有在食物標籤上標明而正在當地回收，另亦接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統相關的通報，指本地進口商曾進口上述受影響批次產品。

涉事批次產品已停售及下架

而食安中心得悉事件後，隨即聯絡該進口商及本地主要進口商和零售商跟進。初步調查確認該進口商曾進口受影響批次產品，並在旗下零售點銷售；而在早前收到供應商通知後已把涉事批次產品停售及下架，並展開回收。而市民可於辦公時間致電進口商熱線2501 5811，查詢上述產品的回收事宜。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。食安中心表示會知會業界、繼續跟進事件和採取適當跟進行動，而調查仍然繼續。