網傳沙田官中離世學生涉太子站衝突　校長澄清：與反修例無關

近日的網上流言不絕，其中一個是指8月31日晚上，有示威者在港鐵太子站內死亡，死者為一名13歲學生。警方及醫管局連日已作澄清未有人在連串反修例事件中死亡，但謠言未止。 沙田官立中學今日（3日）一張通告再引起大眾疑慮，因通告提及一名中二級學生昨日（2日）離世，而一般中二生為13歲，網民懷疑是傳聞中死者。沙官校長林月華晚上向《香港01》澄清，該學生離世原因與反修例示威事件沒有關係，林又確認該中二學生年齡並非13歲，由於要尊重學生私隱，未能披露更多資料。

沙田官立中學一張通告引起網民懷疑與示威者死亡的傳言有關。（網上圖片）

沙官校長：離世學生並非13歲

網上流傳一張沙田官立中學的通告，內容指一名中二級學生昨日（2日）離世，警方正調查事件。有網民將圖片上載至社交網站，留言稱懷疑該名學生是中二級、即13歲，是傳言中8月31當晚在太子站被捕的一名13歲示威者，亦懷疑與傳聞有示威者被打死有關。

沙田官立中學林月華晚上接受《香港01》電話訪問時澄清，該學生離世原因與反對逃犯條例修訂的示威事件沒有關係，她亦確認離世學生年齡並非13歲。但被問及學生離世原因時，她稱涉及個人私隱，不便透露。