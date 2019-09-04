【罷課】中華基金中學校長澄清無報警　學生：理解校方擔心安全

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，近日大專及中學學界均發起罷課，促請政府回應市民五大訴求。網上流傳，小西灣中華基金中學阻撓學生罷課，表示會將參與學生退學，並指校方已就事件報警。大批校友於早上到場聲援罷課學生。 中華基金中學署理校長何迪信於早上約11時見傳媒，澄清校方未有召喚警方到場，而如學生獲家長同意不上課，將不會處罰學生。參與罷課的中六生於午膳時見記者，稱對校方決定感滿意，又相信校方不會對罷課學生秋後算賬。對於網上有傳學校就事件報警，學生稱未有聽聞相關消息，亦不知源頭。

中華基金中學署理校長何迪信早上約11時到校門外見傳媒，提出三點澄清。他稱如學生獲家長同意不上課，校方不會作處罰及不會要求學生退學；校方未有召喚警方到場，包括防暴警察；並指校方尊重同學訴求，但希望同學能如常上課。不過，他發言後並未有回答記者提問，如有指學校會處分罷工的老師等。

改為午膳時間見記者 罷課學生：理解校方安全考量

此外，有參與罷課的學生原訂於早上9時半見傳媒，但現場有校友稱行動組學生被校方阻撓受訪，並引述校務處稱校方可能不容許高年級學生外出午膳。而參與罷課的中六生，終在午膳時和記者見面，稱校方未有禁止他們向傳媒發言，理解校方擔心學生的安全，故不希望他們於課堂期間回答記者提問。

罷課學生表示，今日約有140名學生自發參加罷課，並以高年級生為主；而校方亦安排活動室供參與的學生進行自修及分享活動。至於會否繼續進行罷課，他們稱取決於同學個人意向，及政府對訴求的回應。

署理校長何迪信澄清校方未有召喚警方到校。（張嘉敏攝）

稱校監曾要求罷課學生退學 校長居中協調

至於網上有傳校方就事件報警，及校監伍淑清要求罷課學生退學等傳聞，兩名參與罷課的同學確認，伍淑清曾於與學生的會面中，聲稱會處罰罷課學生，但澄清未有聽聞校方就事件報警，而網上流傳要求記者到場採訪的通知，亦非由參與罷課的學生發出。

罷課學生補充，校長稱於周二的會議後，再與學校管理層就罷課安排作相討，其後作出聲明內的三項安排，而同學對校方安排感滿意。他們又感謝校友的支持，強調希望籍罷課惹起同學對事件的關注。

網上流傳，中華基金中學的罷課行動組於周二（3日）下午與校監伍淑清會面，稱校監於會上強調中國的歷史偉大，稱日後可協助同學求職等，「叫我哋唔好搞咁多嘢。」他們又引述伍淑清稱會將參與罷課的學生退學，又稱有老師曾向他們表示校方已就事件報警。今日早上一度有近百名校友及同區中學學生冒雨到校外聲援，要求校長交代事件。

伍淑清為美心集團創辦人伍沾德長女，曾任全國政協常委。