【罷課】中華基金中學學生罷課　引述校方欲阻撓　近百人校外聲援

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，近日大專及中學學界均發起罷課，促請政府回應市民五大訴求。小西灣中華基金中學有學生稱，校方阻撓罷課，並向表示會將參與學生退學。 今日(4日)早上7時許，約40名學生於校內操場默站，並且高舉標語。校外有近百名校友及來自同區中學的學生到場聲援，有校友批評校方做法不合理，形容為政治打壓。 有學生引述老師表示校方已就事件報警，但早上未見有警員到場，只有一輛警車經過，車上有數名軍裝警員，並曾以手機對外拍攝。

有學生於校門外舉起寫有「黃藍是政見、黑白是良知」、「五大訴求、缺一不可」等的紙牌。（梁鵬威攝）

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小西灣中華基金中學部分學生於早上7時許，於校門外舉起寫有「黃藍是政見、黑白是良知」、「五大訴求、缺一不可」的紙牌；亦有學生於街上派發罷課的宣傳單張。及後有約30、40名參與罷課的學生於學校操場內默站，亦有數名老師在外協助學生進入校園。

畢業生Alex （右）稱校方做法不合理。（張嘉敏攝） 5年前校方容許自由選擇罷課 至於校外有近百名校友及來自同區其他中學的學生到場聲援，他們於中學門外默站，並高呼「光復香港，時代革命」、「中基人加油」的口號，及要求校監伍淑清與學生對話。同於小西灣中學就讀的黃同學到場聲援中華基金中學的學生，她稱自己為學校的罷課行動組成員，過往與中基學生就罷課行動作溝通，認為學生罷課無罪，要求校監與學生對話。 有在校外聲援的校友、於去年畢業的Alex稱，認為學校做法不合理、屬於政治打壓。他又稱於2014年雨傘運動時，時任校長區光榮容許學生自由選擇罷課，並安排講堂等活動，批評新校長上任後作風大改。

有學生於街上派發罷課的宣傳單張。（梁鵬威攝）

家長批評學生行動：不想政治進入校園

有家長不滿學生行動，稱自己多年來無需要接送子女上學，但今日卻刻意為此請假，稱不想政治進入校園。現場一度下起大雨，有聲援的校友要求校方開放禮堂予操場的學生避雨，惟門外有聲稱反對罷課的人表示反對，並向記者表示「你問下嗰班人係咪學生先。」其後操場的學生稱校方安排房間供他們入內。

有中六學生稱，關注組於周二（3日）下午與校長會面，惟到場才發現校監亦於會議中。他們稱，校方於會上強調中國的歷史偉大，稱日後可協助同學求職等，「叫我哋唔好搞咁多嘢。」他們又引述校方稱會將要求參與罷課的學生退學，又稱有老師曾向他們表示校方已就事件報警。