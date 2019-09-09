【六合彩中秋金多寶】近年旺複式號碼中頭獎　買逾12個字「全輸」

撰文：黃偉超
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六合彩中秋金多寶明晚（10日）9時半攪珠，今期將有6,000萬元金多寶，香港賽馬會估計，若10元一注中頭獎，幸運兒有機會捧走高達8,000萬元獎金。
巨獎當前，不少人會以「大包圍」方式下注，近年六合彩中秋金多寶頭獎得主，大多數只買7或8個字複式號碼彩票中獎，只是過去兩年兩張頭獎彩票，都以12個自選號碼複式投注買中。換言之，若以13個或以上數目的號碼複式投注，便會出現「全軍盡墨」結果。
六合彩買齊49個號碼，投注者需付出139,838,160元。(資料圖片)
根據香港賽馬會資料，近年中秋金多寶頭獎大多數是在投注站排隊買彩票中獎，只有去年其中1注六合彩頭獎，是經由互動投注設施買中。而單式投注亦僅得1注中，其餘大多數是7或8個字複式投注。
過去8年六合彩中秋金多寶頭獎彩票種類及投注方式
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攪珠日期
|彩票種類
|投注方式
|頭獎獎金／中獎注數
|20/9/2018
|電腦/自選
|單式(1注)/12個字複式(1注)
|$41457630/2注
|28/9/2017
|自選/電腦
|12個字複式/7個字複式(各0.5注)
|$86,837,630/1注
|13/9/2016
|自選/自選
|8個字複式(1注及0.5注)
|$55,625,480／1.5注
|22/9/2015
|電腦
|7個字複式
|$90,031,310／0.5注
|19/9/2013
|電腦
|7個字複式
|$83,968,130／0.5注
註：2011、2012及2014年中秋金多寶攪珠並無人中頭獎
49個號碼全買涉近1.4億元
根據馬會資料顯示，2017年共有兩個0.5注頭獎，其中在北角電氣道投注站售出的0.5注中頭獎彩票，是12個字複式自選彩票，以半注5元計，這張彩票需花費4620元，共有924注；而2018年亦有1注頭獎也是12個字複式自選彩票買中，下注者花了9240元，贏取逾4000萬元頭獎及其他獎項的彩金。
由49個號碼中選出6個數字，中頭獎的機率是13,983,816之一，若要「全餐」下注、即買齊49個號碼，投注者需要付出139,838,160元。
中秋金多寶是六合彩首個「節日金多寶」，首次舉行攪珠是1985年10月1日。當年由11位幸運兒瓜分頭獎，各贏取180多萬元彩金。