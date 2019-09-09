【六合彩中秋金多寶】近年旺複式號碼中頭獎　買逾12個字「全輸」

六合彩中秋金多寶明晚（10日）9時半攪珠，今期將有6,000萬元金多寶，香港賽馬會估計，若10元一注中頭獎，幸運兒有機會捧走高達8,000萬元獎金。 巨獎當前，不少人會以「大包圍」方式下注，近年六合彩中秋金多寶頭獎得主，大多數只買7或8個字複式號碼彩票中獎，只是過去兩年兩張頭獎彩票，都以12個自選號碼複式投注買中。換言之，若以13個或以上數目的號碼複式投注，便會出現「全軍盡墨」結果。

六合彩買齊49個號碼，投注者需付出139,838,160元。(資料圖片)

根據香港賽馬會資料，近年中秋金多寶頭獎大多數是在投注站排隊買彩票中獎，只有去年其中1注六合彩頭獎，是經由互動投注設施買中。而單式投注亦僅得1注中，其餘大多數是7或8個字複式投注。

過去8年六合彩中秋金多寶頭獎彩票種類及投注方式 攪珠日期 彩票種類 投注方式 頭獎獎金／中獎注數 20/9/2018 電腦/自選 單式(1注)/12個字複式(1注) $41457630/2注 28/9/2017 自選/電腦 12個字複式/7個字複式(各0.5注) $86,837,630/1注 13/9/2016 自選/自選 8個字複式(1注及0.5注) $55,625,480／1.5注 22/9/2015 電腦 7個字複式 $90,031,310／0.5注 19/9/2013 電腦 7個字複式 $83,968,130／0.5注 註：2011、2012及2014年中秋金多寶攪珠並無人中頭獎

49個號碼全買涉近1.4億元

根據馬會資料顯示，2017年共有兩個0.5注頭獎，其中在北角電氣道投注站售出的0.5注中頭獎彩票，是12個字複式自選彩票，以半注5元計，這張彩票需花費4620元，共有924注；而2018年亦有1注頭獎也是12個字複式自選彩票買中，下注者花了9240元，贏取逾4000萬元頭獎及其他獎項的彩金。

由49個號碼中選出6個數字，中頭獎的機率是13,983,816之一，若要「全餐」下注、即買齊49個號碼，投注者需要付出139,838,160元。

中秋金多寶是六合彩首個「節日金多寶」，首次舉行攪珠是1985年10月1日。當年由11位幸運兒瓜分頭獎，各贏取180多萬元彩金。