【DQ覆核】劉穎匡被拒參選　指其情況比周庭嚴重　求裁其呈請勝訴

被指支持港獨的劉頴匡去年報名參加立法會新東補選，但選舉主任指劉曾在網上貼文表達香港獨立，而取消其參選資格。劉不服提出選舉呈請，案件今(4日)在高院審理。劉指他不獲選舉主任給予解釋機會，屬程序不當，而本案較相類的周庭案更惡劣，因未有證據顯示選舉主任曾考慮讓劉回應，便取消其參選資格。法官聽罷陳詞後，押後頒下書面裁決。

周庭就被被拒參與補選作選舉呈請被裁勝訴，惟她接過判詞卻未露笑容。（朱棨新攝）

申請人劉頴匡，答辯人為選舉主任陳婉雯，以及在補選中當選的新民主同盟范國威。

須視乎周庭案會否有人上訴

代表選舉主任的資深大律師莫樹聯指，審理本案的法官周家明，日前就周庭的選舉呈請頒發判詞。若周官採取相同的看法，也會有相同的裁決。但莫亦補充，若周庭案任何一方提出上訴，亦要視乎終院會否受理。

周官日前頒下判詞，指選舉主任未有給予周庭解釋機會，便取消其參選資格，屬程序不當，遂判周庭勝訴。

選舉主任未考慮讓劉解釋

而劉頴匡的資深大律師鮑進龍則指，選舉主任未有讓劉解釋的機會，屬程序不當，而劉的情況比周庭案更惡劣，因為在周庭案中，選舉主任曾考慮給予機會讓周庭解釋，但在本案中，未有證據顯示選舉主任曾考慮讓劉回應，便已取消劉的參選資格。而劉已聲稱不再支持港獨，惟選舉主任並不接納，認為他不是真誠擁護《基本法》。

劉指制度失效是社會混亂的根因

劉頴匡今未有到庭，他發表聲明指不評論呈請勝訴機會，但強調即使選舉呈請得直，都只能對現時殘缺的選舉制度小修小補。他又指，制度失效正是社會混亂的根因，港人必須堅持抗爭，爭取一個真正民主的制度，讓所有政治光譜的人都能公平參政，光復香港。

案件編號：HCAL 844/2018