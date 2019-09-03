【DQ覆核】周庭形容裁決屬「慘勝」 　張達明：判詞有利政府

香港眾志常委周庭去年報名參加立法會港島區補選，選舉主任裁定眾志曾經提「民主自決」綱領，裁定提名無效。周庭質疑選舉主任程序不當，早前向高等法院提出選舉呈請。高院法官昨（2日）頒下判詞，裁定周挑戰選舉主任決定的司法覆核勝訴，現任立法會議員區諾軒的當選變成不妥當。 周庭今早(3日)出席電台節目時表示，這次的裁決屬「慘贏」，因法官確認選舉主任有權力決定候選人是否真誠擁護《基本法》，故只屬程序上勝出，但根本的問題仍未獲解決或推翻；區諾軒指，會否上訴仍要與律師商討。

區諾軒指，會否上訴仍要與律師商討。（資料圖片/羅國輝攝）

區諾軒稱其辦事處現正進入倒數階段，但強調公義比起其個人得失重要，同時在政治現實上，這次的裁決或對劉小麗的選舉呈請有影響，現任立法會議員陳凱欣的議席或面臨同一狀況。

港大法律學院首席講師張達明認為，判詞對政府有利，因進一步擴大選舉主任權力，包括支持自決者不能真誠擁護《基本法》。他認為被裁定不是妥為當選的區諾軒可提出上訴，因他不認為選舉主任有權判斷參選人是否真誠擁護《基本法》，應由終審法院作出裁決。

港大法律學院首席講師張達明認為，判詞對政府有利，因進一步擴大選舉主任權力。（資料圖片）

另路透社昨晚（2日）報道，取得特首林鄭月娥與商界閉門會議的錄音，內容引述林鄭月娥稱，她令香港陷入政治危機，若有選擇會辭職並道歉。周庭認為林鄭以眼淚嘗試勸服人已非首次，難判斷錄音是否故意流出，或有機會是「公關騷」，她稱在林鄭治港的港人更慘；區諾軒認為，中央的「止暴制亂」政策只會把香港推向深淵。