【DQ覆核】周庭提呈請勝訴　選舉主任仍有權作籂選　周形容屬慘勝

香港眾志常委周庭去年報名參加立法會港島區補選，但遭選舉主任裁定提名無效。被「DQ」的周庭質疑選舉主任程序不當，未有給予回應的機會，便裁定她不擁護《基本法》及效忠香港。高院法官今(2日)頒下判詞，裁定周挑戰選舉主任決定的選舉呈請勝訴，但區諾軒的當選亦變成不妥當。區將於下午見傳媒交待情況。周則在庭外稱，這是一次「慘勝」，因為法官只是裁定程序出錯，惟選舉主任仍有權決定參選人的政治立場，及拒絕其參選資格。

周庭就被被拒參與補選司法覆核獲判勝訴，惟她接過判詞卻未露笑容。（朱棨新攝）

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申請人為周庭，答辯人為時任選舉主任鄧如欣和當選議員區諾軒。

周庭形容只是「慘勝」

法官在判詞中指出，任何人提倡自決或港獨，都不能有意真誠擁護《基本法》。惟法官指出，即使選舉主任認為有證據指周庭非有意真誠擁護《基本法》，但也應給予機會解釋，因為給予對方辯解機會，是保障程序得以公平的一項重要原素，故認為選舉主任在處理周的申請時，有程序不公之嫌，裁定周勝訴，而在該補選中當選的區諾軒，其當選議席亦變成無效。

周庭獲判勝訴後，並未有露出笑容，她接過判詞後在庭外形容，是次勝訟是「慘勝」。雖然法官因程序不公而判她勝訟，但同時亦再次確認選舉主任有權力判斷參選人的政治立場，以決定是否擁護《基本法》，即選舉主任仍有權就參選人的政治主張，來決定其參選資格，周稱假使她再參選，選舉主任有向她查問，該主任仍可裁定她不合資格，故她形容的這次勝利，只是「慘勝」。

未有機會解釋 程序不當

周庭的律師早前陳詞指，周已在誓章中表明支持一國兩制。香港眾志提倡公投，香港獨立只是其中的選項。周的律師指，法例只要求獲提名的立法會參選人在提名表格聲明，擁護《基本法》及效忠香港。周當時已提交提名表格及已簽署的聲明，選舉主任只可在參選人無簽署聲明下，才取消資格。選舉主任沒有給予機會周庭回應，屬程序不當。

政府指選舉主任決定正確

政府的代表回應指，《基本法》訂明香港是中國不可分離的部分，眾志提出的「二次前途自決」的說法，違反了憲法原則。周去年參選時，在「政治聯繫」一項填寫香港眾志，未有與眾志切割。政府的代表指，選舉主任達致一個正確的決定，認為周不能真正擁護《基本法》。

案件編號：HCAL804/2018