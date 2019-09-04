【逃犯條例】林鄭向公務員發信：首務是「止暴制亂」（附全文）

反修例風波爭議下，行政長官林鄭月娥今日（4日）突然急召一眾行政會議成員、建制派議員、港區人大代表及全國政協委員到禮賓府見面後，於傍晚5時47分發表電視講話，正式宣布撤回修例等4項行動，並重申不應該另設獨立調查委員會調查近日的政治事件。 據知，林鄭亦向全體公務員發信，稱希望自己在電視發表的講話，可「打破困局行出一步，為社會帶來改變。」她感謝公務員堅守崗位、竭盡所能維持社會秩序，又稱現在首要任務是「止暴制亂」，讓社會盡快回復秩序，重拾安寧。她呼籲公務員繼續以公正忠誠及不偏不倚的態度服務市民，協助香港渡過難關。

林鄭在信中形容，本港社會在過去近3個月承受極大衝擊，她強調自己及管治團隊都一直努力為香港尋找出路，又稱現時要任務是「止暴制亂」，讓社會回復秩序、重拾安寧。

她稱，近期有人不時破壞社會設施、堵塞交通，致多區交通混亂，形容公共服務能維持大致正常，是有賴整個公務員團隊緊守崗位，她感謝一眾公務員「堅守崗位並竭盡所能維持社會秩序」。

林鄭發表電視講話，正式宣布撤回修例。(曾梓洋攝)

她又重提在電視講話中的四項行動，表示希望行動可為打破困局行出一步，為社會帶來改變。

林鄭講話要點 1.正式撤回條例草案 2.邀余黎青萍和林定國加入監警會 3.走入社區與市民對話 4.獨立研究及檢討社會深層次問題

【林鄭向全體公務員發信：以下為信件全文】



各位同事：

過去近三個月，香港社會承受極大衝擊，我知道很多同事都對現時的困局感到焦慮憂心。我想跟大家說，我和整個管治團隊都一直努力為香港尋找出路。

我認為現在的首要任務是「止暴制亂」，讓社會盡快回復秩序，重拾安寧，我們才可以修補撕裂。我希望大家能與我一起，重建香港這個家。

香港能有今天的成就，公務員擔當著重要的角色，同事們盡忠職守，專業實幹，貫徹落實「一國兩制」，維持社會穩定繁榮。我們積極回應社會的不同訴求，迎難而上，合力推展一項又一項發展經濟、改善民生的政策措施。

在這艱難時刻，我特別要感謝各位同事一直堅守崗位並竭盡所能維持社會秩序。特別是近期有人不時破壞社會設施、堵塞交通，引致多個地區的交通出現混亂，嚴重影響市民上班和日常的生活。公共服務能維持大致正常，實在有賴整個公務員團隊緊守崗位，堅持以專業的態度服務市民，實在值得嘉許。

香港社會一直有很多我們珍惜和重視的核心價值和處事原則：堅守法治、尊重不同意見、和平理性溝通、反對暴力等。當我們面對外在種種不明朗因素，以及社會紛亂局勢之下，公務員團隊更須團結一致，堅守信念，沉著應對，繼續以公正忠誠及不偏不倚的態度服務市民，協助香港渡過難關。

我今日在電視上發表講話，提出了四項行動，希望為打破困局行出一步，為社會帶來改變。

我深信各位同事會繼續緊守崗位，以香港整體利益為依歸，同心為香港走出困局而一起努力。

行政長官林鄭月娥

二零一九年九月四日

林鄭月娥過往如何回應訴求？