【警方記者會】青年太子站被警壓暈　O記指涉塗鴉及衝立會檢武器

昨日(3日)罷工罷課集會後，示威者前往旺角、黃大仙等地方進行快閃示威。示威者向旺角警署擲雜物，警方進行清場。今日於例行記者會上，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，昨晚就示威者包圍旺角警署，警方共發射7發布袋彈驅散人群，江永祥否認於無警告下發射布袋彈，當時已作出多次警告無效，警方「沒有選擇下」採取行動。 記者會上另一關注議題是昨晚於太子站內，一名22歲男子被多名警員撳地制服，他疑一度失去知覺，惟警方仍將他拖離人群。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，昨日是有人報警，稱涉事男子於站內進行塗鴉，警方到場利用適當武力制止，將他壓下、鎖上手扣，警方扣查期間發現原來他正被O記通緝，與7月1日進入立法會案件有關。至於男子是否陷入昏迷，警方稱，當救護員上前時，在場警員清楚聽到被捕人士作出回答，「有意識、有回答」。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，警方昨日共發射7發布袋彈。（孔繁栩攝）

示威者包圍旺角警署 警放7發布袋彈

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，警方昨日拘35人，包括30男5女，年齡介乎14至39歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、公眾地方擾亂秩序行為及刑事毀壞。由6月至今，警方共拘1183人。

警稱「沒有選擇下」發射7發布袋彈

昨晚有示威者包圍旺角警署，江永祥稱，警方共發射7發布袋彈。昨晚約8時，有約100名示威者於旺角警署外集結，於太子道西及彌敦道交界堵路及掘磚，有人向警署投擲雞蛋、磚頭、石頭等，又用鐳射光線照射警員及用彈叉射彈珠。警方多次警告後仍有示威者襲擊警署及警員，警方「沒有選擇下」採取行動，發射7發布袋彈，江指使用布袋彈是完全合理，因警方正被嚴重攻擊，而布袋彈是最低致命武器，有示威者被射中後感痛楚，之後離開現場，正正達到警方目的，是適當武力。示威者於9月4日凌晨2時許散去。

否認無預警發布彈袋 警：發射布袋彈為驅散人群

被問到警方於未有預警下發射布袋彈，江永祥指「我諗唔會有暴徒掉磚頭、汽油彈前會同同事（警員）講一聲」，而對於一瞬間發生的情況警員需要作快速回應，否則將自身及市民安危放於危險位置。江指昨晚現場片段中有一名示威人士「我相信佢係中咗布袋彈，其實佢都係痛架啫，於是佢咪急急腳跑離，呢個就係我哋想達到效果」，又指如於可行情況下警方會發出警告。

江又補充，根據指引，同事會因應現場環境及受到的威脅程度而使用適當武力，於達到目的後會停止，及於盡可能、可行的情況下作警告，但江永祥指，近月的暴力事件，暴力示威者於一瞬間就向警員展開攻擊，因此於危急下警員可能於無警告下使用相關武力，並無違反武力使用指引。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，昨日警方於太子站內拘捕的22歲男子，涉7.1衝立法會。（孔繁栩攝）

青年太子站被警壓暈 警：事主可清楚回答救護員提問，腦筋無問題

昨晚太子站內有男子懷疑遭警方拘捕後一度失去意識，李桂華表示，晚上約11時，有人看到該名男子戴著頭盔、眼罩、護甲，塗鴉八達通售票機，有人報警，警方上前拘捕。李桂華指，當時他想逃脫，警方利用適當武力制止，「同平時大家見到一樣」，將他壓下、鎖上手扣。李引述警員所講，當時有自稱救護人員稱可以上前幫忙檢查，當時同事容許救護員上前，同事清楚聽到被捕人士回答，「有意識、有回答」，離開上白車時亦清醒、有對答。警方搜身時發現他有丫叉、彈珠、警棍、懷疑煙霧彈，其後警方發現原來他正被O記通緝，與7月1日進入立法會案件有關，兩案會一併處理。

警不同意於傷者失去知覺時拖他往其他地方的做法不合理

有片段顯示被捕傷者疑一度失去知覺，質疑警方仍將他拖至其他地方的做法不合理，江永祥指，「非常不同意」指警方將男子拖在地上的說法，因當時警員被多名人士包圍，警員只希望將他帶離現場到控制室。

考慮不同情況 始移動傷者

被問到將受傷男子搬離至其他地方的處理方法是否恰當，江指警方在不嚴重影響身體狀況下，一定是最好的處理，若對方暈倒，常識是「大家散開少少，畀多點空氣」現場有一百幾十人時，無論對於傷者或被捕人士來說，都不是理想的情況，因此需要進入控制室，「靜少少，無咁多閒雜人喺側邊」江又稱，近月及生不少於警方作出拘捕時有人搶犯的情況，警方按事主傷勢及安全已作盡量考慮及平衡，稱非無視當事人的傷勢，而是按多因素考慮將被捕人士帶去安全地方。

警稱傷者能回答救護人員問題 腦筋無問題

江永祥續指，不肯定當時他是否失去意識，但根據現場警員所講，該名男子躺在地上，能清楚回答救護員問題，而事主上救護車後可以清晰回答救護員的問題，包括個人資料及身體狀況等，與斷頸等嚴重情況不太吻合，醫管局指傷者現時情況穩定。而李桂華則補充，警方於昨晚11時16分拘捕，至11點23分由救護車送院，期間的7分鐘，有三人自稱可提供醫療幫助，被捕人當時可清楚回答問題，至於11時23分救護員到場，亦發現事主可清楚回答救護員提問，包括聯絡人等資料，而於7分鐘內警員亦見到事主有談話，「腦筋無問題」。

至於為何不讓在場救護人士進行施救，江永祥指警員過程不是完全沒有讓他們施救，而是有聽他們建議而除去事主的外衣及護甲。而即使不少熱心市民有救護經驗，但警方於當時能否確認其專業，因此一般情況下不會安排，但危險情況下或另作別論。江又指同事又基本急救常職，他自己亦受過基本急救，「當時你話昏迷係咪去到真係脈搏停止咗？其實係兩樣嘢嚟」，江又指警方召喚救護車於15分鐘內到場，警方會顧及其真正安全及安危。

警察公共關係科總警司謝振中表示，警按照警隊條例搜查巴士。（孔繁栩攝）

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷，今日（4日）下午將會見傳媒。 警方記者會文字更新：

【1730】有關昨日太子站受傷男被捕人，李桂華指警方於昨晚11時16分拘捕，至11點23分由救護車送院，期間的7分鐘，有三人自稱可提供醫療幫助，被捕人當時可清楚回答問題，至於11時23分救護員到場，亦發現事主可清楚回答救護員提問，包括聯絡人等資料，而於7分鐘內警員亦見到事主有談話，腦筋無問題。

被問到警方評估現場的方法，江指警方考慮安全及保安問題，例如會有封鎖線、拘捕後或會被封鎖至8至10米外，若不適合拉起封鎖線，可能會將對方帶到大廈室內的樓梯、商場有簷篷位置，「希望唔好將被捕人士暴露喺一個危險點」，而危險點是指安全及保安方面，所以對於警方拘捕後被過百人包圍，「必然覺得不太適合」，而警方一般常識希望能盡快將他帶離沒有那麼人多的地方，「始終現場有一百幾十人的時候，我哋係咪知道曬所有人士的背景呢？所有人的目的呢？」強調昨晚是很正常的評估。被問到警方昨晚於太子站搬離受傷男子的處理方法是否恰當，江指警方在不嚴重影響身體狀況下，一定是最好的處理，若對方暈倒，常識是「大家散開少少，畀多點空氣」現場有一百幾十人時，無論對於傷者或被捕人士來說，都不是理想的情況，因此需要進入控制室，「靜少少，無咁多閒雜人喺側邊」

謝振中指，警方是執法部門，有人違法警方便有執法，暴力風氣，傳染病般蔓延至青少年身上，警方非常關注，越來越多年輕人被捕，身上亦有很多危險物品，亦參與很多暴力行為，又指普通市民不應該縱容或為暴力示威者找藉口，「是其是，非其非」，因過去一星期有超過100個汽油彈向警方投擲。

【1725】被問到9月2日太子一名被警員制服的短褲少女，於被捕一刻講出姓名及身份證時，被警員掩口，李桂華指無留意有關案件，但指一般被警員制服的個案，於檢控時如發現事主被捕時曾講過姓名及身份證等資料，片段會用作證據，「對佢係咪最大好處，係咪合適？」李又指無法例禁止事主這樣做。

而對於9月1日沙田區議員李世鴻於大圍高叫「黑警暴打市民可恥」後，涉於「公眾地方行為不檢」被捕，李桂華指沒有留意案件，而被問如一般市民如於街上鬧警察是否違法，李指「問得我都知無辦法啦，我地又無辱警罪」，指如言行令周邊人士有其他反應另作別論，又稱行為本身於條例中已寫清楚。

另外被問8月11日於銅鑼灣被制服、門牙被打甩的男子，有片段拍得警員疑用警棍打向男子頭部兩下，李桂華指反覆觀看片段一段時間，認為要了解片段出處，「假設我覺得佢無修改過，我睇到好似並非係打落佢個頭，可能係打落地下」，又指如當時人覺得受到有關情況，應用合適途徑去講。

【1715】被問到警方於太子站及九龍灣驅趕記者採訪，江永祥指警方尊重新聞自由，巴士上警方有禮貌地請記者離開，記者沒有拒絕，警方一向需要封鎖犯罪現場，同時考慮到被捕人士數目，巴士上有超過30人被捕；太子站超過60人被捕、搜證，當時警方需要暫時扣留有關人士，所有程序不適合採訪，一直以來 ，警方均有現場設立封鎖線。

被問到昨晚於旺角警署外發射7發布袋彈是否適當武力，江永祥稱，有示威者堵路、掘磚，威脅公眾及警員安全，聚集人士未有離開，警告後仍有示威者襲擊警署及警員，警方「沒有選擇下」採取行動，發射7發布袋彈，江指使用布袋彈是完全合理，因警方正被嚴重攻擊，而布袋彈是最低致命武器，有示威者被射中後感痛楚，之後離開現場，正正達到警方目的，是適當武力。

再被問到昨晚太子站懷疑有男子失去意識事件，江指「非常不同意」指警方將男子拖在地上，因當時警員被多名人士包圍，警員只希望將他帶離現場到控制室。江續指，不肯定當時他是否失去意識，但根據現場警員所講，該名男子躺在地上，能清楚回答救護員問題。

【1700】對於近日機場成功向高院申請臨時禁制令，惟仍有示威者前往警場集會，江永祥表示，所有人必須服從法庭命令，直接冒犯是公然違抗法庭命令，呼籲市民不要公然挑戰法庭精神，警方持續收集情報，作出風險評估，與機場保持緊密連繫。至今有214名警員受傷，包括201男13女。

【1655】​被問到警方於未有預警下發射多少枚布袋彈，江永祥指「我諗唔會有暴徒掉磚頭、汽油彈前會同同事（警員）講一聲」，而對於一瞬間發生的情況警員需要作快速回應，否則將自身及市民安危放於危險位置。江指昨晚現場片段中有一名示威人士「我相信佢係中咗布袋彈，其實佢都係痛架啫，於是佢咪急急腳跑離，呢個就係我哋想達到效果」，又指如於可行情況下警方會發出警告。

【1650】江永祥指為何當時太子站警員不讓自稱急救員人士為事主施救，警員過程不是完全沒有讓他們施救，而是有聽他們建議而除去事主的外衣及護甲。而即使不少熱心市民有救護經驗，但警方於當時能否確認其專業，因此一般情況下不會安排，但危險情況下或另作別論。江又指同事又基本急救常職，他自己亦受過基本急救，「當時你話昏迷係咪去到真係脈搏停止咗？其實係兩樣嘢嚟」，江又指警方召喚救護車於15分鐘內到場，警方會顧及其真正安全及安危。

被問太子站警員為何於事主一度昏迷，仍會作出拖拉等有機會傷害事主的行為，江又指當時現場有幾十個至上百人士包圍約10名警員同事，回看近月太多情況下，於警方作出拘捕時有人搶犯，警方按事主傷勢及安全已作盡量考慮及平衡，稱非無視當事人的傷勢，而是按多因素考慮將被捕人士帶去安全地方。江又稱可能大家於片段見到事主有昏迷情況，但江指事主上救護車後可以清晰回答救護員的問題，包括個人資料及身體狀況等，與斷頸等嚴重情況不太吻合，醫管局指傷者現時情況穩定。

【1640】昨晚太子站內有男子懷疑遭警方拘捕後一度失去意識，李桂華表示，晚上約11時，有人看到該名男子戴著頭盔、眼罩、護甲，塗鴉八達通售票機，有人報警，警方上前拘捕。李桂華指，當時他想逃脫，警方利用適當武力制止，「同平時大家見到一樣」，將他壓下、鎖上手扣。李引述警員所講，當時有自稱救護人員稱可以上前幫忙檢查，當時同事容許救護員上前，同事清楚聽到被捕人士回答，「有意識、有回答」，離開上白車時亦清醒、有對答。警方搜身時發現他有丫叉、彈珠、警棍、懷疑煙霧彈，其後警方發現原來他正被O記通緝，與7月1日進入立法會案件有關，兩案會一併處理。

江永祥指，港鐵職員看到被捕男子噴漆，警方到場後亦見到男子仍然使用噴漆，「相信佢並唔係無辜」。江永祥稱，當時對方嘗試逃走，警方使用適當武力並將他拘捕，拘捕後「訓咗喺地下」，警方通知消防救護安排，過程有自稱救護人員要求上前協助，江表示「其實我哋處於困難位置」，因警方要考慮被捕人士保安問題，亦無從證實對方的專業資格，即使能查核，救治時令傷勢有進展或意外發生，警方很關注責任問題屬誰，警方一般會堅持叫救護車，而大部分警方同事接受過醫護訓練，現場可進行治療。

拘捕後，現場有數十名人士包圍警方，考慮到保安問題，希望將他帶到安全、室內環境，等候救護人員到場，有自稱救護人員建議解開手扣，但保安問題不能「貿貿然」解開手扣，救護到場後警方應要求解開手扣，之後將傷者送往醫院救治。傷者在救護車上能清楚交代自己基本資料，根據醫管局資料，現時傷者情況穩定，與「斷頸、嚴重傷勢」不吻合。

李桂華指，警方有1800多人被起底，其中有71名是警員子女，亦涉及襲擊、綁架等言論，警方除了會調查，亦會派適當保護，任何保護與對方職業、背景無任何關係。

【1635】東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示，昨晚約8時45分，有約40名示威者於旺角站乘港鐵到黃大仙站，有示威者破壞地鐵站設施包括閉路電視，其後又用雜物堵塞龍翔道西行線，及後登上前往觀塘的巴士，意圖進一步進行破壞。警方於晚上9時許，接獲有熱心人士報案，警方隨即派員前往截停巴士進行調查，於九龍灣地鐵站對出截停巴士，當時有十多名疑似示威者人士見到警員，即落車逃走，警方追截疑犯及控制巴士，於200米外截停一名疑犯，搜出護甲及鐳射槍等。另外巴士上有數十名人士，警方於初步調查後，短時間內讓11名市民離開，而由於地方狹窄，警擔心疑犯身上有攻擊性武器及有機會銷毀證物，警方基於安全考慮，要求疑犯短時間舉起雙手，不存在坊間流傳警方要求疑犯長時間舉起雙手。行動中警方拘捕33人，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，近日示威中警方發現攻擊性武器，據《公安條例》第33條在公眾地方管有攻擊性武器解釋中，被歸為攻擊性武器有三類，包括製造以作傷害人的武器、經改裝成傷人武器的物品，及管有者有意圖用作傷人的武器。

其中昨晚用作攻擊旺角警署的彈叉，除襲擊、射擊沒有其他用途，被歸為第一類；另外有示威者使用大型彈叉，數名人士以通常用作運動、治療用的大橡筋，經改裝方便用作彈射投擲物，即符合第二類。李桂華指藏有有關武器最高刑罰為監禁三年，呼籲參與活動的人士切勿攜帶。

【1620】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，警方昨日拘35人，包括30男5女，年齡介乎14至39歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、公眾地方擾亂秩序行為及刑事毀壞。由6月至今，警方共拘1183人。另外江指警方昨日共發射7發布袋彈。昨晚約8時，有約100名示威者於旺角警署外集結，於太子道西及彌敦道交界堵路及掘磚，有人向警署投擲雞蛋、磚頭、石頭等，又用鐳射光線照射警員及用彈叉射彈珠。警方多次警告無效後進行驅散行動，警方被包圍3小時內，於警署正門先後發射7發布袋彈。江指武器為低殺傷力，目的是令暴力人士中彈後感受痛楚，從而停止攻擊後離開。示威者於9月4日凌晨2時許散去。

江永祥指有網上留言及報導指警方於無警告下發射布袋彈，江稱根據指引，同事會因應現場環境及受到的威脅程度而使用適當武力，於達到目的後會停止，及於盡可能、可行的情況下作警告，但江永祥指，近月的暴力事件，暴力示威者於一瞬間就向警員展開攻擊，因此於危急下警員可能於無警告下使用相關武力，並無違反武力使用指引。

【1610】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨日在添馬公園有人用雜物堵路，有示威者用雷射槍射向警務人員，示威者於金鐘一帶擾攘後，晚上8時許，乘坐港鐵往旺角警署外聚集，有示威者噴滅火筒、擾亂公眾秩序、用木板堵路等，又向警員照鐳射光、用磚塊及彈叉發射鋼珠，構成安全威脅。

謝振中稱，有報道指一批示威者由旺角轉到其他地方進行破壞，至晚上9時許，示威者乘坐港鐵到黃大仙龍翔道，於站內破壞設施，阻塞龍翔道交通，有示威者其後登上開往藍田巴士，警方得知有違法示威者登上巴士，於是在九龍灣觀塘道截停巴士並進行調查。謝振中強調，按照警隊條例，警方於任何交通工具上，有合理懷疑任何人已經、即將或意圖犯任何罪行，或發現可疑，警方有權截停調查，期間警方有要求傳媒離開車廂。

謝振中表示，昨晚於是九龍灣執行職務時，同事有不斷向在場記者稱：「唔該，請記者離開」。謝振中指，被截停的交通工具被視為罪案現場，並不適合採訪，警方需於現場搜證，避免有人干預證物，過程涉及相關人士私隱，警方慣常於現場設立封鎖線，有需要時警方會繼續使用此方法處理。謝振中又指，留意到現場有傳媒直播，警方要考慮被捕人士會否向在逃人士「通風報信」，任何人阻礙警方執行職務會干犯相關法例，強調關注新聞自由，亦關注前線新聞工作人員安全。

謝振中續指，警方驅散時會用相應武力，記者走到警方及示威者之間會有危險，前晚旺角警署外，警方拘捕一名女子後遭大群人士圍著，並施以拳打，其他同事需要驅散，向相關人士作出適當的武力，謝振中提醒，任何人於任何目的不應緊貼或觸碰警務人員，前線新聞人員應與警方保持適當距離。