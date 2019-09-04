【罷課】 聖安當學生：學校禁叫警察知法犯法 　校長：免校園衝突

開學首兩天均有多間中學相繼罷課，當中包括油塘聖安當女書院學生。有該校學生今日（4日）透露，校方不允許叫「香港警察知法犯法 」等口號，批評校方干預罷課權利。 校長朱蓓蕾解釋，曾收到街坊投訴學生叫口號嘈吵，又指學校有紀律部隊家長的女兒就讀，希望同學可思考表達方式及口號用字，如「保衛香港未來」、「守護香港」等，以尊重多元持份者，及避免校園衝突。不過同學當場反問口號為事實，為何不可叫喊。

聖安當女書院逾200學生今早在校內操場集會抗議，部分人戴上口罩。（羅國輝攝）

逾200人今早校內集會與校長對話

聖安當女書院昨日突然推出操行加減評分制，引發學生及舊生強烈不滿，質疑是打壓學生罷課。逾200人今早在校內操場集會抗議，又即席與校長朱蓓蕾對話。

有集會學生指，罷課期間校方不准許他們在小息叫口號，包括「香港警察知法犯法 」，她質疑口號內容屬事實，立場中立，反問校方為何不可叫喊。

聖安當女書院校長朱蓓蕾強調沒有打壓學生，容讓學生罷課，亦不會處分有關學生。（羅國輝攝）

校方稱有返夜班街坊投訴學生叫口號

參與罷課李同學認為，校方與他們商議時，要求他們再思考表達訴求方式，惟一旦拒絕就稱不可以罷課，認為是威脅學生服從。她又指五年前雨傘運動，昔日師姐能夠在操場集會唱聖詩，引起學妹關注，若如今不准學生罷課叫口號，則難以達到相關成效。

校長朱蓓蕾解釋，這兩日內有約十名學生罷課；期間有同學在小息叫喊口號，被附近一位上夜更的街坊投訴，故建議展示標語取替，以及要求學生再思考表達方式。

她又明言，學校有紀律部隊家長女兒就讀，要顧及他們的安寧，希望同學口號用字不涉人生攻擊及欺凌成分，宜使用中立字眼，包括「保衛香港未來」、「守護香港」，以避免引起校園的紛爭。不過，學生反駁該口號屬事實，「好中立，點解唔可以叫？」

校長：不會處分罷課學生

現場不少舊生多番追問校長會否對罷課學生懲處及秋後算帳，朱強調沒有打壓學生，又容許罷課學生到獨立課室罷課，亦安排社工及心理學家疏導學生情緒。她續指，只要罷課學生無作出違規及破壞行為，校方不會有特別懲罰，亦予以包容，由6月自今從未處分罷課學生，亦不秋後算帳。她稱只按教育局要求上報罷課數字，並未有提交罷課學生名單，局方亦未有要求。