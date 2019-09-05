【逃犯條例】網傳公務員集會發起人顏武周被消失　勞工處：仍在職

反對修訂《逃犯條例》風波持續，多名公務員曾於互聯網貼上遮蔽名字的員工證表態，上月2日亦舉行以「公僕仝人，與民同行」為主題的公務員集會。勞工處二級助理勞工事務主任顏武周是集會發起人之一，有網民發現，政府電話簿中已未能找到其相關資料，擔心他已「被消失」。 據可靠消息指，顏武周仍於勞工處任職，但因「工作需要」已調崗。勞工處則回覆指，該處不時會因應工作所需等情況作人手調配，指顏武周最近獲調配至新工作崗位，其相應的辦公室配套（如安裝新電話線等）現正安排中，相關資料隨後會上載至政府電話簿。

反修例風波持續，公務員早前發起集會，冒雨發聲。大會公佈有4萬人參與。（資料圖片／李澤彤攝）

翻查資料，政府電話簿截至7月30日，仍可以尋找到顏武周的職位資料，顯示他是「二級助理勞工事務主任(僱員補償)(執行1/D)」，隸屬僱員補償科執行組(1)、第四分處(2)。據該部門的電話表分頁，自日前起，聯絡電話號碼不變，惟該職位欄目資料已改為一名女士。於搜尋引擎中，輸入「顏武周」所得的電話簿連結，點擊後亦已直接轉為顯示該名女士，出任「二級助理勞工事務主任(僱員補償)(執行1/D)2」。

現在政府電話簿中未能找到顏武周資料。（政府網頁截圖）

顏武周於7月底公開表明擔任集會發起人後，團體「新年代」約廿人於8月2日早上遊行至政府總部，指顏武周違反政治中立及守則，促當局盡快解僱。同日傍晚公務員集會於遮打花園如期舉行，前公務員事務局局長王永平上台力挺，他指公務員不是對行政長官個人忠誠，而是對體制、制度，維護整個核心價值的社會、市民忠誠，認為當晚出席的公務員均無違反政治中立。

前公務員事務局局長王永平曾公開站台力挺公務員集會，又表明除新聞主任、首長級等，公務員以個人名義參加集會並不違法。（資料圖片）

勞工處回覆《香港01》查詢時，確認顏武周仍然在職。勞工處指，不時會因應工作需要等不同情況，就人手作適當調配。發言人又指，有關同事於最近獲調配至新工作崗位，相應的辦公室配套（如安裝新電話線等）現正安排中；按照既定程序，待有關配套完成後，相關資料便會上載政府電話簿。