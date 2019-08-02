【公務員集會】發言權威掌聲不絕　王永平：公務員是向市民忠誠

數千人冒雨出席今晚於遮打花園發起公務員集會，大會安排了前港府高官、前立法會議員、現任民主派議員、社工、神職人員等不同範疇人士輪流上台發言。 前公務員事務局局長王永平甫上台，即大喊「公務員加油，香港人加油！」他表示，「我頭先聽到好多人講政治中立，我話畀你哋聽，我已經再無權勢去詮釋甚麼叫政治中立。但政治中立是我寫的，10年前是我寫的，所以我有資格去講，你哋今次完全沒有違反政治中立」，又指香港人最珍惜的自由是包括免於恐懼的自由。 他又批評特首林鄭月娥形容法例「壽終正寢」，並非法定字眼，說法是由法治變為人治。

王永平強調公務員不是對行政長官個人忠誠，而是對體制、制度，維護整個核心價值的社會、市民忠誠。(李澤彤攝)

王永平發言期間，台下歡呼聲、掌聲不斷。他續稱，「你們沒需要恐懼，你們完全是合法合情合理，以個人身份去表達你們的訴求。」他又指，許多人認為政治中立等於向行政長官政府忠誠，但他認為，公務員不是對行政長官個人忠誠，而是對體制、制度，維護整個核心價值的社會、市民忠誠。

他指出，公務員守則的第一條，就是要求公務員堅守法治，因無人能超乎法治，若覺得領導班子違反法治，作為公務員有責任指出。他又表示，自己有資格解釋何謂政治中立，因為指當初陳述出來是因為要推行問責制，而高官有責任推行順應民意的政策，否則問責基礎不再穩固。

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王永平表示，留意到警隊處理示威，以及元朗暴力襲擊事件中的手法，認為堅守法治就應成立獨立調查委員會調查事件。他謂，「反修例風波以來究竟發生了甚麼事？我知道全社會，反對聲音只是一個，就是我們的警隊工會，但我可以在這裏說，我希望、我相信，可能那麼多人之中，可能有一些警隊同事警隊家屬、家人，都是我們的同事，我相信絕大部分警隊都是會堅守法治的」，強調反對任何人的暴力，才是政治中立。

