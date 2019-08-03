【公務員集會】拒戴口罩出席　高級公務員：免於恐懼自由正消失

近日有多名公務員聯署促政府回應市民訴求，亦有公務員發起昨日（2日）在遮打花園舉行的「公僕仝人，與民同行」集會。Sam（化名）是其中一位參與集會的公務員。他是一名「和理非」，過去兩個月的遊行示威中，他只出席獲不反對通知書的遊行，但7.1衝擊立法會當日，他對年青人的憤怒感同身受。「任何一個政府，經歷過這麼多人上街、這麼多反對聲音，正常的民主政府其實已倒台。」他今日不戴口罩，以真面目走出來，要以公務員身份控訴這近乎極權的政府。

「有冇人係公務員呀？」「我係。」

昨晚7時，人潮擠滿港鐵中環站，有身穿西裝的人說要先更換黑色衣服，也有人只咬麵包充饑，他們全都剛剛下班，臉上寫着疲勞二字。為找尋公務員的身影，記者站在比人潮高一級的花叢堆上，嘗試穿過人群。有人聽到「尋人」的消息，幫忙向下方的人潮大聲呼喊：「呢到有冇人係公務員呀？」旁邊傳來一位男士回應：「我係。」他是Sam。

近日有多名公務員聯署促政府回應市民訴求，亦有公務員發起昨日（2日）在遮打花園舉行的「公僕仝人，與民同行」集會。（李澤彤攝）

Sam沒穿黑衣，沒戴口罩，剛巧與相約而來集會的同事走散了。他上身穿了一件藍白色間條T-shirt，下身搭一條黑色休閒褲，臉上架着一副眼鏡， 態度沉著。Sam今年40多歲，在勞工處擔任公職廿多年，他透露自己總薪級表達34點，笑道：「根據其他報章講法，我應該算係高級公務員。」

公務員集會近日來惹來爭議，公務員事務局局長羅智光前日（1日）向公務員發信，指不認同以公務員名義發起集會及罷工，而政府發言人同樣發表嚴正聲明，強調「絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為」，又指公務員集會「製造政府內部分化和矛盾」，動搖公務員執行職務的信心。

Sam穿了一件藍黑色間條T-shirt，下身搭一條黑色休閒褲，剛巧與相約而來集會的同事走散了。（黃文軒攝）

公務員要效忠行政長官及政府，是說公務員不會因為執政黨轉變而拒絕服從，不是做一隻狗，林鄭說什麼我就做。 Sam（化名） 勞工處高級公務員

休假趕來公務員集會

Sam今日休假，為響應「公僕仝人，與民同行」號召，特意從家中趕來集會。發起今晚公務員集會的勞工處二級助理勞工事務主任顏武周，是Sam的同事，「唔係特別撐佢，如果唔係佢搞，我都會嚟。」對於政府聲明中，強調不應以公務員身份出席政治活動，他嗤之以鼻，「政治中立是說公務員不會因為政治立場而有所偏私，但無論如何都不可能凌駕於《基本法》中賦予市民自由遊行表達意見的權利。我不是AO（政務主任）或IO（新聞主任），所以完全不應該有任何限制參與集會。」

Sam說，﹏公務員也是人，也是公民，下班後也是人，也要盡公民應該有的責任。」晚上的集會，人群在被逼在遮打花園外，擠得水洩不通，但仍舉起手機上的燈光和應。（黃文軒攝）

「做公務員，不是做狗」

公務員事務局前局長王永平早前亦就「政治中立」解說，指《公務員守則》由自己寫下，而公務員出席集會並沒有違反政治中立原則。Sam也表示認同：「我以公務員身份出席今日集會，亦是以市民身份參加集會，公務員與市民身份不能分開。」他續解釋：「公務員要效忠行政長官及政府，是說公務員不會因為執政黨轉變而拒絕服從，不是做一隻狗，林鄭說什麼我就做。」

政策好難講絕對的對與錯，例如處理侍產假，應該是3日還是30日？當中有好多考慮，但如果真的有好邪惡的事要面對，我會出聲。在根據行之有效的規則辦事之餘，也要問問自己良心。 Sam

Sam縱然沒戴口罩出席，但他指仍礙於公務在身，不想太高調故不便上鏡，「我哋只能夠盡力做啦，我覺得公務員都係好勇敢，好多人好保守，又承受好大壓力，個層級文化又好清楚，所以咁多人（公務員）企出嚟，我覺得好感動。」（黃桂桂攝）

近年來，Sam見證了香港法治制度漸趨崩壞，他今日走出來，是要控訴政府制度的不公義。「設立獨立調查委員會一向是一個行之有效的方法，不明白為何政府不做。」他也見證了一些官員的唯命是從。還記得2016年有議員資格被DQ，至今Sam仍耿耿於懷，「有些選舉主任、政務主任真的可以埋沒良心，做好邪惡的事。」他口中的「邪惡」，是指自己不得已要「埋沒良心」，服從政府辦事。但他也慶幸自己職位不是處於「風眼」，不用站在人生交叉點。

不過有時他也會叩問自己，如果到關鍵時刻，不得已要「埋沒良心」，自己又應如何抉擇？他沒有絲毫考慮：「政策好難講絕對的對與錯，例如處理侍產假，應該是3日還是30日？當中有好多考慮，但如果真的有好邪惡的事要面對，我會出聲。在根據行之有效的規則辦事之餘，也要問問自己良心。」

免於恐懼的自由正在消失

從4月起，Sam已開始留意反修例議題，而6月、7月以來，他只出席獲不反對通知書的遊行，至於7.1衝擊立法會當天，他也不敢站在最前線。如此保守，只因他心底始終有恐懼，「公務員身份，始終有壓力。」做公僕廿多年，他第一次見證無形的恐懼蔓延得如此快。「免於恐懼的自由正在消失，好真實。我們現時與極權主義好接近，完全無法想像公務員事務局可以出一封歪理連篇的信。這麼多年來香港人沒有想過會變成這樣，以前你面對政治，你會覺得理所當然地有選擇，我去六四集會這麼多年，不會擔心回到公司會被人紀律懲罰，但今時今日在群組討論內，好明顯有人會開始害怕。」

集會中途下起大雨。（梁鵬威攝）

越來越多事變得習以為常。這些事情需要警惕，今時今日要時常問自己，甚麼是對甚麼是錯？不要屈服於政治壓力之下。 Sam

早前各區連儂牆遍地開花時，Sam親眼見過，有公務員在電話群組內攻擊食環署署長，「有人罵食環署署長是黃絲，所以不清理連儂牆。而幾個月來的警黑合作、動員黑勢力也好，指鹿為馬也好，越來越多事變得習以為常。這些事情需要警惕，今時今日要時常問自己，甚麼是對甚麼是錯？不要屈服於政治壓力之下。」

首次見證以公務員名義發起政治集會

這是最壞的年代，卻也是最好的年代。擔任公職廿多年，除了2003年沙士有公務員抗議減薪外，他第一次見證有公務員發起集會表達政治訴求，認為這別具意義，「不論在中共或政府體系中，公務員是整個管治團隊的核心，政府要依賴公務員推行政策。而當每個部門、職系，包括最核心的AO、EO都站出來，是清楚地告訴政府：『你是完全、徹底地做錯了』。」