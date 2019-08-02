【公務員集會】發起人：搣得走我公務員身份　搣唔走我香港人身份

由公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會晚上結束，數以萬計公僕因應修訂《逃犯條例》風波冒雨表態。 發起人之一顏武周代表5位公務員發起人分享感受，感嘆公務員屬體制一部分，行出來不容易，「但你哋可以搣得走我公務員嘅身份，搣唔走我香港人嘅身份」，他呼籲其他公務員堅守信念，「本著良知，與民同行」。

5名發起人向出席集會的公務員鞠躬致謝。（李澤彤攝）

集會歷時兩個多小時，來到尾聲，顏武周代表5位公務員發起人分享感受，指公務員一直以來被標籤為離地和沉默一群，他們亦與所有香港市民一樣都想過安穩生活，但當申請不反對通知書時，被問得最多的是為何敢於以自己的前途來冒險、站出來。

顏感嘆，近兩月香港發生很多事，例如有人為信念打不還手、伯伯婆婆為香港絕食、應在家打機的年輕人卻在遊行中派傳單等，「當我哋見到好多公務員朋友係網上講出佢哋嘅聲音時，我哋就喺度諗，到底我哋嘅崗位能否為香港做一點東西？所以就有今晚呢個集會」。

顏武周強調，人性的光輝永遠在抉擇和困難前展現出來，雖然公務員走出來難，但他們都堅持香港人的身份：「公務員屬於體制嘅一部分，行出嚟真係唔容易，但你哋可以搣得走我公務員嘅身份，搣唔走我香港人嘅身份。」語畢，現場鼓掌。

他呼籲在場的公務員堅守信念，本著良知，與民同行。