【罷課】理大學生會長胡國泓校內受襲　內地青年涉普通襲擊被捕

反對修訂《逃犯條例》風波持續至今，不少大學及中學學生響應罷課呼籲。理工大學學生會今晚（5日）在社交通訊軟件表示，該會署理會長胡國泓在校園內受襲。 學生會表示，胡國泓在活動維持秩序時，一名疑似內地生向胡右邊臉頰直揮一拳，令他臉頰紅腫，期間又曾以不純正的粵語高聲呼喊「點解你哋可以放汽油彈、我唔可以打你？」其後該打人學生由校園保安看管，等待警員帶走。 警方指於今晚7時24分接獲一宗於理工大學內的報案，拘捕一名與胡同齡的姓陸21歲內地男子。案件列作普通襲擊，交由油麻地分區人員跟進。

理大學生會署理會長胡國泓今（5日）在校園內遇襲，面部受傷。（理大學生會提供）

學生會晚上表示，晚上7時5分，胡國泓於校園內的「理大人鏈」自發行動維持秩序時，有一名疑似內地生於民主牆對開，向胡的頭顱右邊臉頰直揮一拳，致右邊臉頰紅腫。學生會指言談間曾以不純正的粵語高聲呼喊「點解你哋可以放汽油彈、我唔可以打你？」等等言論。在場的學生當場喝止施襲者，並要求校園保安介入，其後校園保安看管該名涉事學生，其後在律師陪同前往警署，而胡國泓則到醫院驗傷。

學生會又指，因校園範圍為私人地方，故事發後胡國泓由校園保安陪同到校園大門外登上警車。學生會對胡在校園內遇襲深感憤怒，並會保留法律追究的權利。

涉事的疑似內地學生隨後在律師陪同下前往警署。（理大學生會提供）

理大回覆指，今晚7時許 ，理大一名男學生在校園內被一名男子襲擊，在場人士隨即制止，校園保安亦隨即到場處理，被襲學生自行報警，其後警方到場調查。由於事件目前由警方跟進，校方稱不宜再作評論。

警方表示，警員接報到場後經初步調查，案件列作普通襲擊，拘捕涉案的姓陸內地青年，交由油麻地分區人員跟進；報稱受襲的胡姓青年（胡國泓）報稱臉受傷，被送往廣華醫院治理。