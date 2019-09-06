消防及救護學院10月6日辦開放日　下周六免費派門票

消防處於10月6日（周日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，有消防及救護車輛巡遊和多項滅火及救援示範，百勝角模擬鐵路站和消防及救護教育中心暨博物館亦會開放給市民參觀。公眾入場券於9月14日（周六）上午10時起在四個地點免費派發，每人限取2張，先到先得，派完即止。

消防處於10月6日（周日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日。（消防處圖片）

消防及救護學院開放日會於10月6日舉行，參觀時間為上午9時至下午4時。市民須憑票入場，三歲或以下嬰幼兒無需門票。

公眾入場券於9月14日（周六）上午10時起免費派發，每人限取2張，先到先得，派完即止。

四個索取門票地點︰

上環消防局（地址：香港上環西消防街2號）

黃大仙消防局（地址：九龍黃大仙鳳德道28號）

沙田消防局（地址：新界沙田源禾路26至28號）

消防及救護學院（地址：將軍澳百勝角路11號）

消防處指，如在派發入場券當日開始前3小時天文台發出八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號，派發入場券的安排將會延期至9月21日（周六）。

另外，學院將不設泊車設施，參觀人士請使用公共交通工具。如在活動開始前3小時天文台發出八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號，是日活動將取消。