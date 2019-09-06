【民間記者會】斥林鄭撤回修例為糖衣毒藥　促訪華默克爾提批評

反對修訂《逃犯條例》風波持續，由一批自稱「連登」討論區用戶組成的「民間記者會」，今日（6日）第十次會晤傳媒。發言人稱擔心和相信未來將來會有更多示威者被捕，呼籲要以不被捕、不受傷為大前提，爭取五大訴求；又希望今日訪華的德國總理默克爾，能就香港局勢提出批評。 日本反修例遊行發起人平野鈴子在會上稱，曾收過威嚇死亡訊息，她稱絕不退縮。

9月6日，第十次民間記者會，冀國際關注香港民權及人道問題。（張浩維攝）

質疑撤回為推「緊急法」鋪路

今日的記者會主題為「國際同盟：香港民權及人道危機」，發言人梁小姐認為，「抗爭者」重申「五大訴求」，是為避免警權過大，再度發生人道危機悲劇。她表示，香港不願亦不能重演30年前的六四事件，呼籲國際民主社會繼續聲援香港。

梁小姐在會上質疑林鄭「撤回」修例是「以退為進的糖衣毒藥」，並認為是為推行「緊急法」鋪路，強調抗爭未有取得任何勝利，「你一句撤回絕對不會令香港人撤退，亦不會讓世界各地有心人漠視在這個地方發生的人道危機。」

梁小姐重申林鄭未有回應港人訴求，所以會強硬堅守五大訴求，她稱絕對擔心和相信未來將來會有更多人被捕，呼籲抗爭者以不被捕、不受傷為大前提。

形容美國《香港人權與民主法案》是「震撼彈」

就美國國會有議員提出《香港人權與民主法案》，梁小姐認為法案將會是其中ー枚威力驚人的「震撼彈」，希望透過法案讓中共從新作出利害估算。梁認為反修例行動開始至今，香港一直備受外國關注，認為該些民主國家對香港的關注及行動，並非「外國勢力」，而是「所有尊重民主自由的人對中共持續的暴虐欺凌的一次協作抵抗」。

日本女模特兒反修例 稱收死亡恐嚇

日本和服女模特兒平野鈴子為日本反修例遊行發起人，她在會上表示，很多日本人一開始對這次香港事件不太關心，直至有懂得日文的香港人轉述新聞，逐漸開始出現變化。她表示，曾收過「五毛」傳送恐嚇、甚至威嚇死亡訊息，她強調五大訴求得到回應之前絕不退縮。她指自己雖然並非香港人，但生於同一個時代，同樣為自由而戰，是她和香港人站在同一戰線的理由。