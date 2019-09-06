【逃犯條例】劉江華指暫未打算取消國慶煙花　望本月落區公開對話

社會新聞
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反對修訂《逃犯條例》風波持續不斷，社會氣氛緊張。民政事務局局長劉江華出席香港浙江省同鄉會聯合會開幕禮時提到，未有打算取消10月1日國慶煙花匯演，又指匯演現階段仍在籌備當中，屆時會因應情況再公布。至於特首林鄭月娥早前提到會與司局長落區跟市民溝通，劉江華期望，本月內可舉行社區公開會議，與社會各個階層人士透過對話平台溝通，並予市民公開報名。

民政事務局局長劉江華稱，未有打算取消十月一日國慶煙花匯演。（曾凱欣攝）

政府未有打算取消10.1煙花匯演

雖現時社會氣氛緊張，但劉江華認為，十月一日國慶煙花匯演是慶典活動，暫未有打算取消，又提到匯演現階段在籌備當中，屆時會因應情況再公布。

期望本月內舉社區公開會議 並設公開報名程序

行政長官林鄭月娥早前發表電視講話，正式宣布撤回修例及提出四大行動，當中包括由今個月開始，會與所有司局長走入社區跟市民對話，與社會各個階層、不同政府立場、不同背景的人士溝通。

劉江華出席活動時提到，十月一日國慶煙花匯演仍在籌備當中，屆時會因應情況再公布。（曾凱欣攝）

劉江華提到，特首及司局長在這段時間已不斷落區與市民溝通，特別就施政報告聆聽了不少意見；又提到過往會議多以閉門形式舉行，故期望本月內可舉行社區公開會議，邀請不同界別人士參與，包括當區區議員。他又期望可設公開報名程序予市民透過該對話平台與政府直接溝通，惟現正在構思階段，有具體詳情時會再對外公布。

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