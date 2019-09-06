【逃犯條例】醫管局職員反修例集會　千人戴口罩站立促高層對話

反修例風波並未因行政長官林鄭月娥前日（4日）宣布撤回修例而平息。有公立醫院醫護人員繼在本周一（2日）發起靜坐、默站及組成醫護人鏈後，今天再發起「醫護同心，救港救人」專職醫護集會，在下午到醫院管理局總部「接放工」，聲言要「幫高層搵返良心」。 記者在現場所見，超過400位醫管局職員在醫管局大樓地下大堂聚集，他們均戴上口罩，部分職員舉起橫額及圖片，抗議警察濫用私刑、醫管局漠視病人權益。 在不同醫院工作的醫護職員在下班後陸續到達醫管局參與集會。據現埸記者觀察，傍晚約6時40分，現場已有超過1000名醫護人員聚集，逼滿醫管局地下大堂及門外空地。全體參加者由靜坐改為站立，讓門外的人能進來。隨後，參加者不斷呼喊「高層落嚟！」，要求醫管局職員回應訴求。

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據現場記者觀察，下午4時35分，大約有400至500位醫管局職員在醫管局大樓地下舉行靜坐集會，接近坐滿整個大堂。大部分職員穿上黑衣、戴上口罩，亦有少數職員穿上急救人員專用的反光背心、戴上頭盔及眼罩等防護裝備。

超過一半集會職員舉起橫額及字樣，包括「醫護同心，救港救人」、「病人私隱被侵犯，任由警方查閱」、「追究警察濫權」、「五大訴求，缺一不可」等等。有部分職員則舉起示威者的受傷圖片，示意不滿警方執法。

下午5時，兩位公立醫院註冊護士宣布集會開始。她們呼籲參加集會的職員戴上口罩，因救護人員到示威現場工作時，所承受的風險不低於示威者，並稱不能接受警察執法行為。全體參加者叫口號，包括「醫護同心，救港救人」、「醫護救人，為何不能」、「黑警還眼」等。

集會發言人譴責政府對撤回修例以外的四項訴求毫無回應，並任由警方進行拘捕行動，導致嚴重傷害個案，醫護人員對此感到憤怒、痛心。

醫生協會：被捕人士私隱亦應受保障

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，從6月12日開始，反修例運動的醫院戰線已開。6月開始，醫護人員為病人私隱與執法人員抗爭，她強調就算是被捕人士求醫，基本權益及私隱亦應受保障。另外，她指留意到不同政見的同事在醫院爭執，連儂牆受破壞，對此感痛心。

馬仲儀續指，到示威現場服務的急救人員曾經中流彈、被警方噴射胡椒噴劑、甚至被捕，斥警方違反國際人權法。在醫院，她稱曾碰到不少年紀小傷者，他們的心靈脆弱，卻要面對被拘捕的壓力，因此呼籲醫護人員留意他們有沒有心理需要，適時尋求社工協助。

陳沛然：這段低谷日子難捱​

立法會醫學界議員陳沛然晚上7時發言稱，感謝醫護人員在這段日子堅守崗位，為市民服務。他表示，雖常說香港醫療人手不足，依然有同事到衝突前線救援，每次在人群當中看見救援隊都深受感動。

他不相信現在的情況會維持很久，雖然這段低谷日子難捱，但相信香港在事件過後會變回原本的樣子。他呼籲醫護人員保持初心，無論外面世界有多荒謬，也要保持一貫專業，與市民一起捱過低谷時間。