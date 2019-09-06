妻結新歡要離婚　夫求取回30年定情錶被拒　鐵剷傷妻至面癱囚3年

經營土地買賣顧問生意的六旬漢，因結婚逾三十載的妻子另結新歡，妻更辦理離婚。丈夫去年冬至和家人在大埔住所晚膳後，向妻子討回見證兩人感情的卡地亞錶，卻被妻拒絕，丈夫一怒下取出鐵剷和菜刀連番襲擊妻，直至遭家人制止，其妻頸身等多處受傷，左面至今仍面癱。六旬漢早前承認1項有意圖而傷人罪，而高院法官今(6日)判刑時，形容本案令人痛心，被告因一時衝動犯案，摧毀苦心經營多年的家庭，最終判他監禁3年。

被告黎耀堂認用鐵剷及菜刀等傷妻子囚3年。(資料圖片)

被告黎耀堂，63歲，承認於去年12月21日，在大埔坑下莆村的村屋住所內襲擊陳明鳳(59歲)。

被告指該錶印證與妻感情

辯方求情時呈上被告兩名兒子的求情信，他們均稱讚被告是好爸爸，望法庭輕判。辯方又指，被告想取回涉案名錶，並非因它的價值，只是該錶印證兩人之間的感情。

被告妻跳舞結識另一男

法官判刑時透露，被告妻子愛上跳舞，並結織另一名男士。被告不但面對離婚訴訟，期間多番和妻子爭吵，令他感抑鬱。

法官形容本案是一宗令人痛心的案件，被告慷慨和不自私。惟他一時衝動犯案，把經營多年的家庭摧毀。惟社會亦不會縱容暴力，尤其是家暴。

冬至飯求取錶被拒

案情指，被告和事主於1983年結婚，兩人育有兩名兒子。惟兩人近年的關係轉差，並申請離婚。案發日晚上，被告、幼子、妻子和外母一同在住所吃冬至飯。飯後，被告向妻子向取回卡地亞名錶，但遭拒。

被告突然用鐵剷打妻子的頸和頭，雖然她被打至倒地，被告仍未有停手，繼續用鐵剷襲擊妻子，再取出菜刀斬妻子的頭數次。 幼子雖奪去被告菜刀，但被告仍勒妻子的頸。

鐵剷被打至斷開

警方接到幼子的報案後，派警員到達。被告被捕警誡下承認犯案，並透露用鐵剷打妻，鐵剷因此斷開。妻子被送院救治時，發現其頭頂、頭、手等有撕裂，亦有骨折。妻子事後已大致康復，現已可走路，但左臉仍面癱，將會進行手術。

案件編號：HCCC176/2019