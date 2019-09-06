【逃犯條例】遭國泰解僱失港龍工會主席資格　施安娜轉任總幹事

患難見真情，總有另一片天空。港龍空勤人員協會前主席施安娜，早前疑因社交平台言論，遭國泰航空以不能說的理由解僱，成為公司捲入反修例風波的重量級「犧牲品」之一。別了空服員制服，仍離不開航空業，工會今（6日）召開特別會員大會，並大比數通過動議，同意委任施安娜轉任總幹事一職，以便完成餘下會務。 踏入這道旋轉門，施不諱言，非與公司對着幹，只為繼續替同工爭取應有福祉。非常時期，同事間不但無懼打壓，她認為是患難之中反更見團結，亦不憂心未來不夠「牙力」與公司周旋。

港龍空服工會今（6日）召開特別會員大會，大比數通過動議，同意委任施安娜轉任總幹事，以完成餘下會務。（陳淑霞攝）

作為工會主席，施安娜遭解僱消息一出，全城嘩然。不少空姐、空少人心惶惶，工會今午舉行特別會員大會，亦有同事紛紛為其落淚。

投票後，會員忙於點票，施則咬着麵包充飢。她說連日來馬不停蹄，「聽日又要一早入機場做訪問。」海量訪問一湧而上，她不厭其煩，更樂意受訪，認為是另一種得着，「生命影響生命」。

施安娜（左）與另一港龍空少李先生（右），先後遭航空公司解僱。（陳淑霞攝）

就削假期工資表決進行工業行動

受訪時少不免重提舊事，每次仍淚如泉下，「咁始終我做咗17年，第一份工就係入港龍。」笑過亦哭過，與其說仍然留戀舊東主，她更不捨的是同事間的互相扶持，「其他公司畀唔到呢種氣氛！」

工會十名幹事，兩人生仔、一人被解僱，但士氣不散。工會召開特別會員大會，為公司削假期工資的新政策，就授權展開工業行動進行全民表決。逾百名員工出席聲援表態，大比數通過，席間亦互相扶持，會上再有空少透露已被解僱，與大家「話別」，台下聲淚俱下。施安娜會後不忘開解，又指轉任後將為員工力爭勞工訴求，亦希望公司盡快解禁，「令大家同事免於恐懼自由」。