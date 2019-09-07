【9.7機場】機場大批的士輪候等上客　有司機稱已做第三轉

反對修訂《逃犯條例》風波，未因特首林鄭月娥本周三（4日）宣布撤回草案而平息。有網民再發起今日（7日）下午「機場壓力交通測試」，企圖堵塞往來機場交通。 記者於現場所見，截至下午2時，交通情況大致暢順。而機場的士站有多輛市區（紅的）及新界的士（綠的）等候，接載乘客前往各地區，並未出現憂慮公路塞車或堵路，而沒有的士載客情況。 駕駛機場線的早更的士司機指，今早交通暢順無阻，示威活動爆發至今，生意額未有大受影響，反而一早已走三轉機場線；另有的士司機則稱，生意額比以往少2至3成。

昨日（6日）下午初段機場的士站，有數人等上的士，車龍也較長。（梁鵬威攝）

今日（7日）下午初段機場的士站，的士站未有等車人龍，的士也較疏落。（梁鵬威攝）

繼本周日（1日）示威者堵塞機場交通，網民再次號召今日下午1時「機場交通壓力測試」，堵塞往來機場交通。昨日有多名的士司機表示，擔憂往來機場道路被阻塞致「進退兩難」，會避免進入機場島接客。

惟記者今日下午1時許到機場的士站視察，仍有數十部紅的及十多部綠的於的士站輪候等待載車。專門駕駛機場線的早更司機趙先生表示，今早交通暢順，至今已往返機場三次，途中未見任何示威堵路活動。

他續指，駕駛早更源故，生意未受影響，惟上周日有示威者曾堵塞東涌一帶路段，需一度停駛約半小時，其後與示威者解釋情況希望他們讓路亦成功。

專門駕駛機場的士趙先生表示，自己是早更司機，故堵路情況不會對他有太大影響，惟他理解學生的訴求。（陳晶琦攝）

綠的司機鄧先生表示，近日示威活動生意額下跌2至3成，上周日示威者一度堵路致機場前往屯門需用3小時。（陳晶琦攝）

綠的司機：生意下跌2至3成

綠的司機鄧先生表示，今早在天水圍接載乘客前往機場，交通亦大致暢通，故希望在機場的士站成功接客返回新界地區。他坦言，近日的示威活動導致生意額下跌2至3成，本周日因示威者堵路，由機場前往屯門共用了3小時，「個程400幾蚊，但比平時都蝕咗！」

他表示，理解示威者的訴求，亦認為政府未有聽取民意，惟自己有家庭負擔，「堵路真係會影響到生意」。

紅的司機李先生表示，有夜更司機生意因堵路較受影響，「星期六、日就會影響大啲」，惟對比四年前佔領運動，當時在金鐘、中環一帶堵路情況，現時影響已較小，「依家佢哋會周圍走，唔會停留」，他說不能擔心太大，希望盡快回復平靜。

↓↓今日堵塞機場行動 警民情況↓↓