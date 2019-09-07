【太子衝突】「九龍角落」四人站內請願　要求港鐵公開CCTV片段

8.31警方在太子港鐵站執法事件備受批評，有網民拒信官方公布當晚只有七人受傷送院，質疑有人被警員「打死」。地區組織「九龍角落」主席李軒朗下午4時，到太子站車站控制室外遞交請願信，要求港鐵公開當晚閉路電視片段，以釋除公眾疑慮。行動開始前已有約30名軍裝警員在站內駐守。港鐵在約4時23分公布太子站關閉，列車不停該站後，四人隨後散去。

地區組織「九龍角落」主席李軒朗（左）在太子站車站控制室外，要求遞交請願信。（余俊亮攝）

8.31太子港鐵站事件，繼續市民集在站內請願。在下午約3時，有約30名軍裝警在大堂兩邊出入口位置駐守及巡視，並出動一隻警犬。

地區組織「九龍角落」主席李軒朗、民主黨中委曾自鳴及理大校董李傲然等四人，在下午約4時到太子站車站控制室外，手持橫額標語，要求港鐵公開閉路電視片段交代8.31情況，並承諾不再因遊行而封站及譴責警方當日襲擊市民。惟在約20分鐘後，港鐵即公布關站飛站。

在下午約三時，有約30名軍裝警在大堂兩邊出入口位置駐守及巡視，並出動一隻警犬。（余俊亮攝）

職員拒接信

四人備有兩封請願信，分別致函予港鐵主席歐陽伯權及港鐵車務總監劉天成。他們在控制室外拍門，要求站長出來接信，行動持續約5分鐘，期間有市民高呼「開門」，但未有職員出來。他們將兩封信件放在控制室外，期望港鐵代表會接受。