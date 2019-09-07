【太子衝突】300人聚集港鐵沙田連城廣場　要求還原「831真相」

反修例風波未平，市民不滿港鐵屢次在示威活動日子暫停部分列車服務，並多次讓警察到站內執法，使警民衝突在港鐵站內頻生，發生「8.31事件」。網民今日發起（7日）港鐵商場「齋睇唔買」行動，稱要影響商場收入。港鐵物業包括沙田連城廣場、荃灣綠楊坊、將軍澳Popcorn、九龍灣德福廣場、九龍站圓方、青衣城、杏花新城等。 記者於約下午4時45分到達港鐵沙田連城廣場，現場約有300名市民聚集，並高呼口號，要求港鐵公開8月31日太子站閉路電視片段，及譴責警方執法。

今日（7日）下午4時許，約200至300名網民應網上號召，到達沙田連城廣場R層聚集。（李恩慈攝）

下午4時許，約200至300名網民應網上號召，到達沙田連城廣場R層聚集，席地而坐。大部分在場人士身穿黑衣，戴上口罩。部份人士舉起宣傳紙張，寫上「831恐襲 還原真相」。

現場氣氛高漲，在場人士不斷高呼口號，包括「港鐵公開cctv」、「721唔見人，831打死人」、「香港人加油」等等，要求港鐵回應市民訴求，公開8月31日太子站的閉路電視片段，還原當日警民衝突的真實情況。在場人士亦重複唱出諷刺警察的歌曲，抗議警員執法時針對示威者。