【8.31遊行】網傳太子站衝突有人被警打死　政府：屬惡意謠言

8月31日港九多區有激進示威者縱火及破壞港鐵站，當晚一批防暴警察和「速龍小隊」衝入港鐵太子站月台及列車拘捕示威者，雙方發生嚴重衝突，有警察揮動警棍，多人受傷。網上連日來一直流傳當晚有示威者被警察毆打致死，甚至昨有人聲稱是「死者」朋友，到太子站獻菊花悼念並追究警方，要求港鐵公開當日站內閉路電視片段。 政府今日（7日）下午嚴正聲明，指過去3個月的執法行動，沒有致命個案，指有關傳聞屬於「懷有惡意的謠言」，旨在激發社會分化和不滿；而醫院管理局亦再次確認，根據該局的紀錄，當晚港鐵站事件中並沒有死亡個案。

+ 4 + 3 + 2

醫院管理局及警方：沒有死亡個案

政府發言人表示，對於指稱在8月31日晚上，在港鐵太子站衝突中有致命事件發生，當局強調過去3個月的執法行動中並無致命個案。發言人表示，早在本月2日，警方已經在每天舉行的記者會上明確指出，當晚在港鐵太子站的行動中並沒有示威者遭毆打致死，警方及後於3日和5日記者會上再次重申，有關指控毫無根據，純屬揑造。

當局續指，消防處昨日（6日）也強調，當晚最終在現場需要救護服務的7名傷者，全部經一列特別列車由救護人員護送到港鐵荔枝角站，再由候命的救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理；醫院管理局再次確認，根據該局的紀錄，當晚港鐵站事件中並沒有死亡個案。

政府發言人強調：「網上所有罔顧以上事實的說法不單錯誤，更是懷有惡意的謠言」，又斥有人存心造謠，「這些不負責任的謠言不斷在網上散播，意圖誤導市民，在政府誠意構建對話平台之際激發社會分化和不滿。政府表示極度遺憾。」