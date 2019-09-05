【逃犯條例】撤回實為緊急法鋪路？　林鄭否認　稱只為解困局

特首林鄭月娥昨天（4日）透過視像講話，宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，不過做法被質疑「以退為進」，為將來再有暴力事件時實施《緊急法》鋪路。林鄭月娥今天（5日）早上被兩度問及有關問題，她重申撤回修例及四項行動只有一個目的，就是希望走出困局，令香港社會回復秩序，「其他揣測話點解（政府）喺呢個時間做某一個行動（撤回），都係唔正確」。

林鄭月娥（中）重申撤回修例及四項行動只有一個目的，就是希望走出困局，令香港社會回復秩序，「返番去我哋好熟悉嘅香港」。（歐嘉樂攝）

不少聲音認為，林鄭至今才正式透過議會程序撤回條例草案是另有目的，認為並非回應市民訴求，而是「以退為進」，若將來再有暴力事件發生，正式撤回修例可為政府提供足夠基礎推行和實施《緊急法》，形容做法是為《緊急法》鋪路。

對於有人作出這種揣測，林鄭重申撤回修例及四項行動只有一個目的，就是希望走出困局，令香港社會回復秩序，「返番去我哋好熟悉嘅香港」。林鄭強調香港需要停止暴力、嚴正執法和回復平靜，若每天都有暴力出現，會廣泛影響香港城市運作。

另林鄭多次被記者問到，撤回修例和四項行動是香港政府的決定，抑或是北京的指示。林鄭月娥指出，在是否撤回修例草案上，她從沒有改變過想法，她解釋在6月15日已宣布暫緩修例工作，並強調立法工作已停止，又指自己在七月初亦曾指出「the bill is dead（壽終正寢）」 ，立法工作不會再進行。

至於為何正式宣布撤回，她指在過去2個星期與各界不同人士會面時，與會者向她表示，指若政府希望與市民對話，政府亦要為對話提供基礎，完全撤回修例草案是其中一個對話基礎。她強調是次撤回的決定是由香港政府作出，修例也是由香港政府提出，又指中央明白她一直作出決定，對她尊重和支持。 林鄭續說，今天政府提出打破困局和與市民對話，中央也是理解、尊重、支持。