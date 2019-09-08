【逃犯條例】張超雄：林鄭的「撤回」來得太遲　抗爭行動料會繼續

日前特首林鄭月娥以電視、網上的錄播公布，撤回《逃犯條例》修定，以及著手聯同多位政府官員，落區與市民對話，以緩和社會局勢，惟數日來仍有市民到各區進行集會及社會行動，衝擊似乎依然繼續，立法會議員張超雄於今日（9日）在港台節目《給香港的書》中表示，「對抗爭者而言，這個信息來得太遲」指這三個月的行動來說，香港已被顛倒過來，林鄭月娥對事件的處理手法不當，對香港已造成巨大破壞，已「不可原諒」。

立法會議員張超雄於今日（9日）在港台節目《給香港的書》中表示，「對抗爭者而言，這個信息來得太遲」。（資料圖片）

張超雄說，這三個月內社會活動中，數百萬人走上街頭、成千上萬的市民因《條例》而跟警方的衝突，已令不少市民感到身心受創、部份最少有9名絕望的年輕人亦選擇自殺、一千多人被捕，當中有十多名社工及急救人員。警方在前線報導這些衝突時，亦令多名記者受傷，最難過的是，讓市民和警察之間的仇恨深入人心。

他又說，抗爭者對林鄭月娥的訴求明確，又認為「撤回已經來得太遲」，相信所有抗爭行動將會繼續，他說，路透社日前發布的錄音，林鄭月娥表明「自己的政治活動空間是非常非常有限」，又說若可以選擇，她會「深深道歉，然後下台」，認為她看來已經完全成了北京的傀儡，連「辭職」也不能自控。他說，作為行政長官，要盡力為香港堅持「一國兩制」，當中的「兩制」也非常重要。

要解決現時社會動盪 內地政府亦不該將香港「內地城市化」

他又說，要解決現時的社會動盪，相信要履行一國兩制、落實「五大訴求」及「真普選」的承諾，認為內地政府亦不該將香港「內地城市化」，並應允許香港作為一個國際城市繼續蓬勃發展。讓香港人繼續我們的生活方式，維持在一個能夠保障自由和法治的開放社會中。