【逃犯條例】勇武指摘警辱罵　一天直擊和理非張超雄的堅持與無奈

持續逾兩個月反修訂《逃犯條例》示威中，現場不時見到立法會議員的身影，當中有人站於最前線與執法警員理論、阻止推進，亦有人低調得如張超雄。「有時我出現了，也沒有人留意到。」他輕笑，自嘲道。作為議會中的「和理非」代表，有人為張超雄冠上「政棍」、「左膠」、「難民之父」等罵名，當這位「和理非」走入愈見激烈的示威衝突中，又會作出甚麼行動？ 8月11日，我們跟隨張超雄參與一天的示威。有人為他加油打氣，為他的發言鼓掌、歡呼，但亦有遭年輕示威者辱罵、被警察以粗言穢語侮辱、驅趕的時候。年屆六旬、堅守「和理非」信念的他坦言，在快閃當道的今日，難跟上年輕人步伐，即使以議員身分站於示威者和警察之間，可發揮的空間亦愈縮愈窄，惟他最低限度能做到的，是與示威者同行，監察政府。

有市民發起8月11日分別於深水埗和維園示威遊行，惟警方對兩個遊行批出反對通知書，只批准於維園舉行集會。張超雄選擇先應維園集會主辦方的邀請，於下午三時許到場發言。

哪裏有矛盾、警民衝突，我們就去哪裏，嘗試緩衝、調停 立法會議員張超雄

8月11日維園集會，張超雄向參與集會的市民發言。（李穎霖攝）

15：25 維多利亞公園集會

「抵抗暴政的香港人，大家好！」爬上集會主辦方在足球場上設置的鐵梯，張超雄手持擴音器，向參與集會的市民發言，「香港這次的抗爭運動絕對要寫進歷史，亦絕對不能輸！」集會人士歡呼拍掌，下台過後，他回歸一貫的平靜語調，接受了幾個訪問，然後站在大台旁邊聆聽其他人發言。

集會繼續，張超雄留在維園，觀察現場情況，同時和義工、助手監察着各傳媒的網上直播、用手機和不同人士溝通，了解其他地區的集會、遊行進展。他說，在修例風波的初期，議員在每次遊行集會的工作都很清楚，「哪裏有矛盾、警民衝突，我們就去哪裏，嘗試緩衝、調停。」衝突愈趨激烈，他們曾有空間發揮到作用：「但現在都沒有了。大家都不對峙，又快閃，我們也沒事情可幫忙。」加上警方的態度愈轉強硬，不肯和議員溝通，甚至抱敵意，仿似一有機會就想「動手」，他頓了頓，續道：「所以我們的空間愈收愈窄。」

為示威者找逃生路線

在這隙縫中，張超雄摸索出的其中一條出路：為示威者找逃生路線。「我的習慣是盡量了解整個情況，至少掌握多一點資訊，如果示威者需要走避，我也會知道方向。」他說。在沒空間可以作緩衝的情況下，他指自己的角色有如記者，在現場見證警察執法、群眾情況，回到議會後便以第一身觀察作出跟進。

集會完結後，張超雄選擇留在維園，觀察現場情況。（李智智攝）

他們不喜歡大台，我走出來他們就覺得我是大台。 立法會議員張超雄

17：00 傳紅衣人步行至維園 留意示威者動向

維園的集會和平進行之際，附近一帶已出現暗湧，張超雄的手機不斷收到資訊，亦有不同集會人士走來提醒，指北角有一群身穿紅衣、疑是福建幫的人士正往維園方向前進。「似乎不是善意的。」他苦笑說，擔心有較勇武的示威者會前往北角：「如有些人往北角走，我要跟着，看看情況。」

雖然在集會前，已有傳言指當天或會有人再度施襲，但張超雄一身輕裝，頸上只掛着一條毛巾。「你們（記者）的頭盔看上去挺實淨。」記者追問他帶了甚麼裝備，他說有眼罩、一個簡單的「豬嘴」，然後緩緩從背包中拿出一個黃色頭盔，說：「這是最弱的那種。」為何不買「實淨」一點的？他輕輕地說了一句「費事」。「這樣會多製造一件垃圾，這頭盔是大家一起用的物資。」

集會結束後，張超雄走到維園近天后的出口，遊走在逗留的人群中，聽着他們的部署，他說自己不會參與討論、發表意見：「他們不喜歡大台，我走出來他們就覺得我是大台。」眼見兩個示威者「full gear」，他有點憂心，趨前了解時，該示威者堅定地對旁人道：「不去北角。那邊全都是警察，過去面對鄉黑和警察有甚麼意思？」聽罷，他點點頭，連說了幾聲「好」，附和着叫在場人士前往銅鑼灣方向。

在人群大致往銅鑼灣方向離去後，張也準備動身跟隨，就在此時，義工看着手機，傳來香港電台記者在北角遇襲的消息。「被紅衣人打嗎？」得到肯定答案後，他靜默了片刻。

張超雄處理示威者與女途人爭執事件。（李智智攝）

17：30 前往銅鑼灣 示威者與途人發生爭執

「長沙灣舉了橙旗！」、「即是準備開槍了」，張超雄和義工看着網上直播，一邊走到銅鑼灣軒尼詩道，沿途有市民拍拍他的肩膊，向他道一聲「加油」、「小心」。正當他向在場牧者了解最新動向時，附近突傳來示威者和途人的爭執聲。原來一名女子經過時，向示威者拍照，引來在場人士不滿，並將其圍堵。期間，該女子以飲品潑向示威人士，在爭執期間，她亦稱自己被示威人士所傷。

「他們打我！」張超雄上前了解時，女子激動地大叫。帶着女子離開人群，他向其了解情況：「如你想我們和警方跟進，或你覺得需要其他支援，可以找我幫忙」。張超雄留下助手跟進，自己慢慢步回示威區。他指，這種爭執在近日的示威活動中相當常見：「示威者很敏感，有些人堅持拍照，很多時都會發生衝突。這也是比較麻煩。」

不能斤斤計較，現在我們希望年輕人都能安全 立法會議員張超雄

因應北角氣氛緊張，張超雄隨示威者往北角。（李智智攝）

18：30 北角氣氛緊張 前線斥罵：左膠！滾回立法會吧！

短訊傳來，張超雄稱接獲立法會議員許智峯的消息，指正駕車前往北角時見到現場有紅衣人聚集，恐示威者過去隨時開打，於是決定跟隨示威者到北角，惟他稱「到時候都不知道可以做什麼」，靜默了片刻，他無奈續道：「其實場面也要靠警察控制」。期間，他快步走到隊伍前方，勸籲示威者先等一等，「這人數有點危險，先守一守吧」，但立即遭示威者怒言反駁「左膠！滾回立法會吧！」、「裝什麼前線？」、「我們快一點還不會死太多人，慢點他們動手會有更多傷亡」。

「不夠人會很危險，我給大家一點資訊而已。」張超雄慢慢離開隊伍，說道。有跟着他的示威人士表示認同他的判斷，亦嘗試化解尷尬氣氛，但他說不介意被示威者如此責罵：「不能斤斤計較，現在我們希望年輕人都能安全。」

到達北角英皇道時，突然幾名「哨兵」通知有大批防暴警察和「福建幫」於四周包抄，示威者眼見防暴警察出現慌忙撤退。張超雄亦只好一臉茫然地跑，一邊大叫提醒示威者勿走進內街。

張超雄隨示威者到尖沙咀，在雙方對峙情況下與警察對話，但遭到辱罵。（李智智攝）

19：39 尖沙咀 警察舉起黑旗 示威者：你快用議員身份走到最前！

示威者撤回天后站一帶後，進入港鐵站離開，張超雄指見尖沙咀已有警員開槍發射橡膠子彈，故跟隨部分前往增援的示威人士前往該處，但甫到達尖沙咀站，已見大量示威者自彌敦道、海防道出口湧入站內。「彌敦道有速龍！」聽罷助手帶來的最新消息，張超雄直往彌敦道出口走去。

從港鐵站走上地面，已感受到如箭在弦的緊張氣氛，張超雄首先迎來的是一位穿戴好防具的示威者。「你過來做甚麼？」示威者激動質問：「你站到最前線叫警察不要推過來啊！你只懂拉着我們有甚麼用？」張超雄解釋自己在評估形勢，但仍無法緩和情況，引來該人士反問：「趨炎附勢的勢嗎？看甚麼形勢？你快用議員身份走到最前！」「手足，不用管他！」另有示威人士把激動的示威者帶離現場，留下無奈的張超雄。他看了看示威者防線的情況後，掉頭向栢麗購物大道的警察防線走去。

警員斥罵：「走開 ！走狗！」「垃圾！」

離遠已見警方手持長盾，築起防線，將施放催淚煙的黑旗亦已舉起，警察以擴音器警告着群眾，勿再使用雷射筆照射警員。張超雄靠近防線，要求與指揮官對話，但話音未落，已聽到多名警員歇斯底里地叫罵：「走開 ！走狗！」、「垃圾！」、「食屎啦！」、「你是不是要爭取這些民主」、「你對社會做過甚麼，議員？」警員的謾罵中夾雜着粗口，張超雄聽後仍嘗試溝通：「指揮官，我‧‧‧」「收皮啦！」警員如此打斷後，亦開始向前推進，他唯有無奈地走回示威者的防線。「警察一定會攻過來，不知道他們用甚麼理由，他們舉了放催淚煙的旗。」剛說完，有示威者譏諷道：「這裏人人都知道。」

「或者我太過和理非」

不久，防暴警察再次推進，並在混亂間拘捕一名男子，沙田區區議員許銳宇勞氣地上前與警員理論。張超雄後來向其了解事件，承諾會作出跟進。和許銳宇的處理手法不同，一整天下來都未見張超雄有一刻動怒，或與警員理論，他指作為議員，不想直接挑戰警察，亦明白他們的辛勞，「但他們全都已經失控了。一直以來我做的事是嘗試降溫，不想做任何事令事件升溫。」他頓了一下，續道：「或者我太過和理非，盡量不想這些現場衝突擦槍走火、失控。」

張超雄透過直播得悉有示威者包圍葵涌警署，衝突升級，決定乘港鐵到鄰近的葵芳站。（李智智攝）

你站到最前線叫警察不要推過來啊！你只懂拉着我們有甚麼用？ 前線示威者

21:35 到葵芳站視察 目睹警民衝突

經過一輪衝突，張超雄透過直播得悉有示威者包圍葵涌警署，衝突升級，決定乘港鐵到鄰近的葵芳站。豈料，他從直播知悉，警察竟在站內施放催淚彈，又追打市民和示威者。在憂心忡忡之下，港鐵宣布不停葵芳站，他於是在長沙灣站下車，打算改乘的士，卻截車不果，後來幸獲市民「雪中送炭」義載，才及時趕至目的地。

張超雄一下車，就馬上到葵芳站視察，一股濃烈的催淚氣體味道撲鼻，眼前是白茫茫粉塵，令他一臉無奈。期間，立法會議員鄺俊宇與灣仔區議員楊雪盈到場，視察一周就馬上做直播講解情況，同是議員的鄭松泰亦用手機直播，沿途講述事件。

相反，張超雄察看四周片刻，認為燃眉之急必須先將車站開通，讓示威者離開。他以議員身分，到站務中心追問職員狀況，惟遭拒絕回應，他只好致電港鐵高層了解，又拍下現場證據，留待日後於立法會跟進。

你對社會做過甚麼，議員？ 前線警員

及後，有兩名市民上前指罵張超雄：「立法會議員可否保護年輕人？不要經常叫他們撤退！現在的問題是催淚彈射入地鐵站，不是散不散水。我希望你管管社工朋友，不要在現場攔着前線……我不想你們再有人裝成前線」。義工反駁：「我們不是扮嘢，只是不想年輕人坐8、10年牢」，張超雄只能在旁道「不要吵」，息事寧人。事後，他表示撤退與否是艱難的決定，不同人有不同判斷和理解，「很難說誰對誰錯」。

突然，港鐵站外又連發多次催淚彈，大批防暴警察推進。「又亂了！」港鐵職員提醒道，張超雄馬上走出去了解，眼前是四散走避的人群。面對一發發的催淚彈，他在旁顯得愛莫能助，警方一有進撃，他就馬上與示威人士一同後退。

面對一發發的催淚彈，張超雄在旁顯得愛莫能助。（李智智攝）

或者我太過和理非，盡量不想這些現場衝突擦槍走火、失控 立法會議員張超雄

23:20 人潮慢慢散去一日結束

示威者最後一波衝突後決定散去，張超雄認為其他區都近尾聲後亦打算「收工」，長達十數小時未有如廁和進食的他，吃下助手帶來的魚蛋，稍作休息。

他說，當日見證了示威者的士氣和堅韌「是令人難以想像」。對於今日的參與有何成效，他坦言「什麼都做不到」，不過「最低限度能是與示威者同行，在場親眼目睹情況。我想在場對示威者來說，也是一種支持和安慰，他們知道有議員在場，我們也在監察警方。作為政府的一部分，我們的天職是監察政府」。