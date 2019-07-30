【逃犯條例】社福、IT擬參與「三罷」　張超雄：最和平而有效手法

《逃犯條例》修訂爭議仍不斷發酵，每逢周末均爆發大規模警民衝突。網民正醞釀在下周一（8月5日）發起全港罷工、罷課、罷市，並於七區同時舉行集會，包括金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、沙田百步梯、荃灣沙咀道球場、黃大仙廣場和屯門公園。 工黨立法會議員張超雄表示，社福界亦有聲音希望參與「8.5」三罷，社總、社工組織「社工復興運動」、邵家臻及張超雄的議員辦事處和社會福利機構員工會正商討如何參興當天的罷工行動，又認為三罷是最和平和最有效的方式表達聲音

劉穎匡昨天在遮打花園舉行。（資料圖片/張浩維攝）

網民在連登討論區發起「三罷」，指由6月9日至今，一場又一場的聯署、遊行、集會，都無法令政府正視當前社會問題，無視民間「五大訴求」，故決定發起三罷行動及七區集會，促政府正視訴求。



網民又指，希望是次罷工行動由運輸界人士發起，再到政府公務員、資訊科技行業、公共行業、飲食行業、金融機構、自僱人士等，旨在癱瘓香港經濟，促使政府回應民意，同時亦呼籲所有緊急服務人員於當天按章工作，繼續緊守崗位、服務市民。

除了三罷之外，網民亦醞釀發起當天在七區同時集會，包括金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、沙田百步梯、大埔廣福球場、荃灣沙咀道球場、黃大仙廣場和屯門公園，集會於當天下午一時開始。

工黨立法會議員張超雄表示，社福界亦有聲音希望參與「8.5」三罷，他透露社總、社工組織「社工復興運動」、邵家臻及張超雄的議員辦事處和社會福利機構員工會正商討參興當天的罷工行動，各方目前都是傾向支持，估計日內會公布細節。

張超雄指出，每周都有示威、遊行，每次都有示威者受傷和被捕，情況愈來愈嚴重，惟政府至今仍不正面回應五大訴求，認為三罷是最和平和最有效的方式表達聲音。但他估計，涉及緊急服務的社福同工不會參與罷工。



資訊科技界立法會議員莫乃光指出，近日香港IT人發起聯署，要求林鄭月娥正視訴求和成立獨立調查委員會，已有超過2,300人參與，相信若發起全港罷工，業界必定有人跟隨。他指，「8.5」大罷工仍在初步醞釀階段，需觀察和了解具體細節和情況，看看資料科技界能夠如何配合罷工，令行動有足夠聲勢。

他坦言過去兩個月試過多次遊行，市民亦透過不同手法抗爭，認為罷工亦是可行方法，表達市民聲音和向政府施加壓力。



張超雄表示，社福界亦有聲音希望參與「8.5」三罷。（資料圖片/余俊亮攝）