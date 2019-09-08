雷添良：為令學生快樂學習　籲推至少3年公民教育喚醒家長

開學剛巧一個星期，家校合作及家長教育專責小組主席雷添良庈早(8 日)出席一電台節目時表示，小組於今年四月向教育局提交檢討報告，當中提出了18項建議，並將於稍後會與教育局一同陸續展開各項措施。他說，現時家長和學生壓力都很大，問題普及同不健康，認為令學生快樂成長和愉快學習，除了要動用不少資源，亦要至少3年持續進行公民教育，才可喚醒家長。

雷添良出席一電台節目時表示，小組於今年四月向教育局提交檢討報告，當中提出了18項建議，並將於稍後會與教育局一同陸續展開各項措施。（資料圖片）

雷添良又指，家長在子女年幼時已經需要接受正向教育，學習與子女溝通和相處的技巧，認為對子女成長有非常大幫助，他又建議，政府撥款支持學術機構研究及分享成果，令家長學習如何培育下一代。

浸會大學社會系學者黃何明雄則說，對於現時社會上，以及日常所面對的事情的看法，認為家長與子女溝通前要放下主見，不宜馬上就事件作出回應，是要善意了解事件的全部，才再講出相關的道理，協助子女明白對錯和做好情緒管理。

萬家偉：認同不應放棄子女學業成績 要平衡否過分催迫

此外，小組成員之一的萬家偉則表示，家長望子成龍是很正常，但現時做家長要兼顧小朋友的各項問題更多，情緒上、社交上的處理同樣需要，要平衡有否過分催迫子女或期望過高，他認同家長不應放棄子女的學業成績，「作為家長，同子女自小成為好朋友，越細個嘅時間有好關係，佢就會將自己嘅嘢同你分享，分別好大。」坦言做家長不易。