家校合作小組18項建議　雷添良料要3年時間推行「正向家長運動」

家校合作及家長教育專責小組上月29日向教育局提交檢討報告，提交18項建議，包括增加幼稚園家教會的成立津貼、推出「正向家長運動」、職場家長教育課程等。家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊今（5日）接受商台《政好星期天》訪問時指，本港教育的競爭文化盛行，「贏在起跑線」的口號深入民心，並為子女的行程安排滿，卻容易忽視孩子的學習壓力、心態等。他認為最少用三年時間，將家長應視乎子女本身能力作生涯規劃，及不一定要入讀名校或大學才能成功的訊息帶入社會，希望教育局考慮後盡快推出。 家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊則指，現時約三分之一的幼稚園成立家長教師會，希望當局增加津貼，鼓勵更多幼稚園成立家教會。

專責小組建議，應制訂一套有關家長教育的課程架構，以配合從幼稚園到中學不同階段學生家長的需要。（資料圖片）

應教育局的邀請，專責小組於2017年12月成立。小組去年7月發表諮詢文件，曾提及當局應採取多元及創新的方式，推行家長教育，包括網上學習課程及職場的家長教育課程。小組上月底提交檢討報告，及18項建議。雷添良表示，推行「正向家長運動」，將建基於家長教育課程架構及指引，日後作出事項配合，如大型公眾活動。他坦言，不會低估運動難度，預料至少用3年時間，將正面信息帶入社會，「透過電視、公眾地方播放影片，希望有口號令全港參與。」

他補充，由於「贏在起跑線」口號流行，故需要一定人力物力在學校層面，向家長等推廣，希望教育局考慮後盡快推出。

家長不應只顧小童 自身情緒亦要管理

雷添良又認為，家長不只要只顧小童，自身也需要了解情緒管理、應對複雜情況，及足夠知識處理家庭問題等，均影響親子關係。此外，隨著社會變化及部分成功人士的個案，他指出，當今社會更需要多元化、具創意等人才，而給予學童更多空間，可帶動解決很多社會潛在危機。

專責小組建議，當局應採取多元及創新的方式推行家長教育，包括網上學習課程及職場的家長教育課程。（資料圖片／張浩維攝）

家長應明白 並非給予小孩最多就是最好

佛教黃允畋中學校長葉偉儀則指，不少家長抱有「望子成龍」心態，催谷問題嚴重，社會亦對尖子相當關注，卻忽視學生心身狀態，「每年傳媒都會追住10A狀元報道，所以大家要正視問題。」他指，家長應明白並非給予小孩最多就是最好，並舉例有學生因學業壓力過大，每次考試都會肚痛。

湯修齊應鼓勵更多幼稚園成立家教會

湯修齊就表示，部分家長對子女期望不合理，超出能力，反而令子女失去學習興趣，帶來負面影響。他又表示，不少幼稚園因人手或資源不足，而沒有成立家教會，目前只有三分之一的幼稚園成立家教會，「有時校長推行校政，透過家教會較行之有效，因為當中的家長有照顧小孩，貼近家長。」他希望，當局向幼稚園增撥資源，包括增加家教會津貼等方式，鼓勵更多幼稚園成立家教會。