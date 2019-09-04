【校園天地】不一樣的交流團　參加德國Fun Club Day

本年七月，樂善堂梁銶琚學校（分校）的學生，獲德國企業Fischer邀請參加當地的Fan Club Day 。場館中展示了世界各地人士利用Fischertechnik套件製作的新穎作品。本校學生亦有幸把他們的設計作品「Rolling Hong Kong」帶到會場展覽，並向參觀人士介紹他們的作品設計概念及運作原理。

(樂善堂梁銶琚學校(分校)圖片)

「Rolling Hong Kong」是一個模擬廣告牌Rolling banner運作的設計作品，學生在設計及製作時不少牽涉編程及機械工程的知識。

本校學生在介紹的過程中，需要運用全英語講解介紹自己的作品，他們年紀雖小，但面對世界各地的參觀人士仍能用心介紹自己的作品。在場人士看見他們勇於嘗試的精神，均表示十分欣賞。

(樂善堂梁銶琚學校(分校)圖片)

學生除了參與展覽外，他們亦到當地一所中學參觀，認識當地的學生怎樣利用Fischertechnik的套件編寫程式及製作模型。他們透過欣賞別人的作品，從而發掘更多設計靈感。

(樂善堂梁銶琚學校(分校)圖片)

學生到德國企業Fischer的歷史博物館參觀，深入了解該套套件的發展歷史。他們亦到Fischertechnik的培訓基地及廠房，認識當地年青人畢業後的在職培訓計劃，以及了解廠房的日常運作等。

這次非一般的遊學團，不但令學生能參與展覽，而且能全面了解現代化電子工程的運作，從而認識到編程在日常生活中的重要性。

（內容由樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

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