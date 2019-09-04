本校有一個學生非常熱愛巴士，他從親友口中得知朋友就讀的學校獲贈一輛巴士，就在父母的協助下，畫了一幅畫，並在小一的時候，勇敢地進入校長室，向校長提出了想學校擁有巴士的夢。本校在「給孩子達成夢想」的意念下，校長及老師開始籌劃「再生巴士」的申請。本校終於在二零一八年十二月初，透過九龍巴士有限公司的「舊巴士及退役巴士捐贈計劃」，很高興我們成功申請贈送一輛雙層巴士(全港第二十一架，西貢區第一架)。並於七月十一日進行巴士進校歡迎儀式。

全校師生及家長迎接再生巴士。(港澳信義會明道小學圖片)

本計劃目的是改裝退役巴士為「再生巴士」(暫名)，巴士上層會改裝成為「STEM之太陽能研究中心」。我們會在車廂頂部加裝八塊太陽能板覆蓋車頂，為「再生巴士」提供部份再生能源，並用顯示器統計所儲存的太陽能電力，藉此啟發學生學習再生能源及節能的重要性，也教導學生認識及支持綠色能源計劃。巴士下層則改裝成「好快樂閱讀廊」，為學生提供一個創意教室及全新的學習體驗，目的是提升學生閱讀的樂趣。

感謝九巴公司工程人員協助停泊再生巴士。(港澳信義會明道小學圖片)

相信「再生巴士」計劃不但能啟發學生科研的精神，培養學生創意、協作和解難能力，並教育學生資源循環再用及環境保育的重要。本校亦計劃向區內幼稚園及社區人士定期開放「再生巴士」，供大家參觀及使用，為將軍澳社區創立資源共享的文化及促進社區的和諧。

校長、老師迎接再生巴士。(港澳信義會明道小學圖片)

再生巴士為孩子圓夢。(港澳信義會明道小學圖片)

明道校園電視台直擊報導 - 再生巴士進入明道小學：https://youtu.be/0WIjUnuzw1I

再生巴士歡迎儀式：https://youtu.be/ebw_LNltNCk

港澳信義會明道小學網頁：http://www.hkmlc- mtps.edu.hk/

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（內容由港澳信義會明道小學提供）

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