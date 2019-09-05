古諮會擬評士丹頓街唐樓二級歷史建築　加路連山道石牆列三級

古物諮詢委員會將於下周四（12日）召開會議，當中古物古蹟辦事處建議就兩項建築評為二級歷史建築，包括原於市建局重建範圍內的士丹頓街88及90號兩棟唐樓，及大嶼山昂坪的「海天一境」牌坊。 此外，古蹟辦又建議將銅鑼灣加路連山道石牆及瓦管，列為三級歷史建築；該幅石牆位於政府早前提出改劃重建的加路連山道政府用地範圍內。

士丹頓街88及90號毗鄰城皇街，早前項目曾被市建局申請清拆。（資料圖片）

根據古物古蹟辦事處的文件，建議將上環士丹頓街88及90號列為二級歷史建築。兩幢唐樓於1951年興建、業權擁有者為市區重建局，而現時並未有任何歷史評級。

兩所唐樓位於市建局的上環重建H19項目範圍內。（市建局網站圖片） 事實上，該兩所唐樓位於市建局的上環重建H19項目範圍內，早年市建局曾向城規會申請將唐樓清拆，並計劃興建住宅及商場，當時惹起地區人士反對。市建局其後在2017年將改劃申請撤回，解釋為因應社區意見作出的決定。 古蹟辦早前亦曾建議將由市建局持有、被列入卑利街╱嘉咸街重建項目內的中環嘉咸街26A至C號三幢相連戰前唐樓，列為三級歷史建築。

古蹟辦建議列作三級歷史建築的加路連山道石牆，位於被政府申請改劃的用地範圍內。（區議會文件圖片）

擬評級石牆為政府改劃發展範圍

此外，古蹟辦建議將銅鑼灣加路連山道石牆及瓦管列作三級歷史建築。石牆興建於1920年代，並在其後作出改建。該幅石牆為郵政體育會及電訊盈科康樂會的外牆，位於加路連山道及禮頓道附近、毗鄰前機電工程署總部。規劃署早前計劃將該幅用地改劃，擬重置為區域法院及兩幢商業大廈。

加路連山道石牆獲古蹟辦建議評為三級歷史建築。（Google街景圖片）

另一項被建議列作二級歷史建築的大嶼山昂坪「海天一境」牌坊，在1930年代興建，現時由私人持有。牌坊位於昂坪道山徑，牌坊兩面分別寫有「海天一境」及「風平浪靜」的字句，為寶蓮禪寺的第二代住持筏可法師的筆跡。