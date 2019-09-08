【9.8集會】防暴警銅鑼灣站出口無警告下投催淚彈　險擲中記者

「香港人權與民主祈禱會」結束後，有示威者在中環設路障，並在中環站外縱火，警方其後在中環、金鐘及銅鑼灣等多處拘捕示威者。其中有防暴警員在銅鑼灣站內未有警告下向站外投擲催淚彈，催淚彈隨即起火，一名記者差點被丟中；另亦有警員向記者大叫「黑記」，記者隨即指，「你講咩阿sir你尊重返你專業喎」，警員則稱「我好專業喎」。

晚上約七時，約十名防暴警員步上港鐵銅鑼灣站D2出口，在毫無警告下，向站外投擲催淚彈，催淚彈隨即墜地爆開並起火，一名記者差點被丟中，險象環生。其後防暴警員從站內跑到站外，再度發射催淚彈。

另在下午約5時半，大批防暴警員在中環駐守，一名頭載頭盔、身穿反光衣的有線電視攝影記者，在街頭被三名速龍要求證實身份，該名攝影記者出示記者證，又向速龍表示「你唔好打我」，速龍隊員回應：「你唔好誣蔑我」、「過嚟啊」，並用手上警棍指向攝影記者，喝道「我點樣打你呀？」對方回應「咁就難講啦，啊Sir。」

雙方開始理論，另一名有線男記者質問速龍隊員為何要把他同事叫回頭，警察回應：「我要睇清楚你記者證，點知你係咪真記者。」有線攝影記者反駁他，指自己亦不知道三人是否真警察，對方回應：「你可以返去問，PPRB可以答你我係咪真警察。」其後有警員向該名男記者稱「黑記」，該記者隨即說，「你講咩阿sir，你尊重返你專業喎」。警員稱自己「好專業喎」，此時有傳媒聯絡隊到場解圍，把該速龍隊員勸走。