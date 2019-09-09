【元朗黑夜】林卓廷將聯同傷者向警民事索償　盼公開證據

7月21日晚上10時許，元朗西鐵站發生白衣人毆打市民事件，警察在雙方打鬥接近40分鐘後才到達現場。事隔一個多月，在事件中受傷的民主黨立法會議員林卓廷今日（9日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，事發後一直與多名傷者保持聯絡，正計劃向警方提出民事索償，盼藉此令警方公開所有相關資料及證據。

7月21日晚上10時許，元朗西鐵站發生白衣人毆打市民事件。（資料圖片）

林卓廷表示，自己與另外7名傷者有聯繫，他們傷勢均為皮外傷，部份人有心理受創跡象。林指當日亦被打至裂骨，正在與法律團隊研究以傷者身份對警方提出民事索償。他稱，警方當日蓄意不履行職務，甚至串謀施襲人士，有理據向警方提出索償，強調法律行動並非為求金錢賠償，而是希望透過法律程序逼使警方回答問題，交出與當日有關所有資料。他透露，考慮索償對象包括警務處長盧偉聰 、 副處長鄧炳強 、新界北及元朗區指揮官、現場指揮官，以名及到場後切匆匆離去的兩名警員。

林卓廷稱，一旦提出民事宗償，按法律程序雙方律師會交換文件及證據，屆時律師團隊將要求取得所有證據，包括當日在元朗港鐵站的閉路電視錄像片段，而在法庭批准的情況下警方必須回答律師所提出的問題。若無法取得所需資料或資料需要保密，林稱會嘗試以其他渠道取得相同可公開資料。

他直言，訴訟並非穩握勝算，但形容721元朗事件證據齊備，社會人士普遍認為警察做法「離譜、不合理」，強調興訟並非為求金錢賠償而是為取得證據和資料，預計不會接受和解協議，若敗訴需承擔全部訟費。他透露，現時律師團隊已向證人取得資料和證據、向傷者索取醫療紀錄等；律師將會為傷者逐一評估傷勢，隨後決定索償金額。

林卓廷稱，雖然當日施襲人士為白衣人，並非警察；但如警方蓄意不履行其職務，甚至串謀施襲人士，傷者都有理據索償警方。

市民崔先生是元朗居民，他在7月21日參與遊行後乘搭港鐵回家，在元朗站被白衣毆打。他頭部、頸部、腰部擦傷及拉傷、手臂撞傷，手指亦受傷，現時大部份傷口已接近痊癒。他於節目批評警方當日執法不力，亦指對監警會不抱期望，因監警會成員「偏建制，唔獨立，對警察無約束」，同時擔心自己站出來發言會被「點相」，不知道該如何面對身邊不同政見人士。