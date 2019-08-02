【元朗黑夜】區議會拒開會討論721襲擊　泛民斥包庇犯罪者

7‧21西鐵元朗站追打市民事件，多名泛民區議員要求元朗區會召開特別大會討論，有議員表示，本周二（7月30日）曾收到區議會信函，查詢對召開特別會議的意願，但昨日則收到通知，由於大部份區議員反對而撤回會議。民主派4名區議員及多名社區主任今（2日）在區會會議室外召開記者會，批評拒開特別大會是不負責任，罔顧居民安全行為，幾位議員再次入紙要求開會，期望可以盡快得到回覆。此外，區議員李月民則指，已提交議程在9月3日大會上，一併討論上月元朗站襲擊及本周三天水圍警署外煙花襲擊途人事件。

元朗區議員黃偉賢（中）説，上月21日「元朗黑夜」令居民人心惶惶，幾位議員要求召開特別會議討論此事，但遭否決。（梁鵬威攝）

今日泛民議員的記者會本來於區議會會議室，但有議員指，曾向秘書處借用會議室開記者會卻遭拒，他稱當30年區議員以來，第一次遇到秘書處拒絕議員使用議會設施，及派出保安員攔截，認為是越權干預及打壓，剝奪地區聲音及表達訴求的機會。

區議員黃偉賢説，上月22日，民主派區議員因元朗襲擊事件，而提出召開特別會議，區議會一直回應指安排中，至日前卻表示計劃遭否決。他説，「元朗721恐怖襲擊」發生至今，不少居民反映仍在恐慌之中，部份人更加不敢出街，可是現時政府拒絕回應，罔顧居民的聲音及安全。

黃偉賢説，這次區議會拒絕召開會議，感覺上又要包庇某些持份者，「其實而家包庇一個呢？警方？港鐵？定黑社會呢？」他又指出，元朗區議會主席沈豪傑取消一項集體運輸系統服務的會議，會議早前認為如常進行，並為會議期間的行上操作，但沈卻解釋稱「怕到時有泛民議員追問721元朗事件，認為唔適合開會」，對此表示不滿，認為是對區內居民不負責任。