【逃犯條例】警9.7晚闖大埔屋苑　大堂設施損毀　地區人士促道歉

反對《逃犯條例》修訂風波持續，個別警員的行為亦備受爭議。上周六（7日）警方在大埔墟站內行動時，一名青年被警棍打中頭部，令其需要到醫院縫針。而當晚警員行動期間，亦一度進入車站旁的富雅花園私人範圍，大堂門柄報稱被損毀。大埔民主聯盟向投訴警察課投訴指警員濫權，亦質疑警方在無充足理由下進入私人屋苑範圍執法，要求警方道歉及承擔毀壞財物的責任。

新富社區主任胡耀昌譴責警方濫暴濫權。（袁澍攝）

大埔區新富社區主任胡耀昌表示，在傳媒的直播片段中可以看到，9月7日晚，當日在大埔墟站被警員施警棍受傷的青年，當時未有衝擊行動，卻因而受傷血流如注，其後要入院縫針。他質疑防暴警察是不必要地，以警棍毆打無作反抗的人士及作出拘捕。

另外，他亦指，當晚有警員在沒有交代充足理據的情況下，闖進大埔富雅花園第三座，期間屋苑大堂的門柄損毀；亦有居民在屋苑範圍內，被警方認為「行為不檢」而遭抄下身份證資料。大埔民主聯盟質疑當時警方沒有有效搜查令，亦未確認須要逮捕人士的身分，闖入屋苑範圍的做法並不符合《警隊條例》。

住在富雅花園的梁太表示，當晚見到警察全副武裝站在自己居所樓下，心中覺得很害怕。她亦在直播中見到青年被警方打傷，當時覺得十分心痛，對警方的做法感到不滿。

當晚警方進入富雅花園時，有警員提供自己的委任證和警員編號。胡耀昌等社區人士表示將以此為依據，稍後向投訴警察課投訴。

富雅花園居民梁太表示，對警方近來的作為十分不滿，稱警方「知法犯法」。（袁澍攝）