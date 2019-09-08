【逃犯條例】民主派要求視察新屋嶺　警方回信無提任何安排

逃犯條例條訂風波引發連場示威，部份示威者被拘留在文錦渡新屋嶺扣留中心，而非就近於衝突現場的警署。24名民主派立法會議員8月底去信警務處，要求盡快安排議員及傳媒視察新屋嶺扣留中心。 警方回信指已經向公眾交代新屋嶺的資料，但就沒有提出任何安排。

重覆被羈留者得到應有權利和安全保障

朱凱迪在facebook貼出警方回信，信件表示警方一向尊重被羈留人士的權利，就拘留及羈押程序均有清晰的守則及嚴格指引，並一直履行對被羈留人士應有的謹慎責任，確保他們的權利及安全得到保障。警方會向被羈留人士清晰講解其享有的權利，並向他們出示「發給被羈留人士或接受警方調查人士的通告書」及給予副本，當中列明可享權利的詳情，包括尋求診治和法律援助等。

稱會盡快安排治療 又會安排聯絡律師

回信稱警署值日官會查問傷勢，如有需要會盡快安排到就近公立醫院或診所治療。另外會在不阻礙調查或司法程序之下，安排以電話、書面或親身與律師聯絡，警方會面時亦可要求律師在場。被羈留人士可向警方索取香港律師會公布的名單，從中物色律師。如有第三者委託的律師在場，被羈留人士可選擇接受或拒絕會面。

再次否確指控 稱有不滿可正式投訴

警方回信又表示，對於外界質疑有警員在8月11日拘捕行動及羈留被捕人士時使用不恰當武力，以及對被羈留女性作出不必要的接觸，警方已經多番澄清，嚴正否定該等失實指控。又表示如果被羈留人士有不滿，可向投訴警察課提出正式投訴，稱警方必然會展開公平和全面的調查。

回信表示，警方已經交代了新屋嶺扣留中心的資料，指設備、保安及私隱關顧均符合要求，亦會適時檢視設施以確保符合安全標準。

然而，警方回信並沒有回應民主派議員視察新屋嶺的要求。

9.8集會情況：