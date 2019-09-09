【太子衝突】消防澄清8.31當晚或「計錯數」　僅7傷者乘列車送院

反對修訂《逃犯條例》風波至今三個月，8月31日晚上太子站發生嚴重的警民衝突，一批防暴警及「速龍小隊」衝入車廂內，向市民揮動警棍、噴胡椒噴霧，多人受傷流血，由於消防初時曾指有10人受傷須送院，其後又修正為7人，事件亦引起外界質疑太子站內有人死亡。 消防處今（9日）出席警方例行記者會時，重申當晚站內情況混亂，傷者分散在月台不同地方，亦不時移動位置，增加初步點算傷者數目的難度。其後傷者集中分流及治理時，經再次點算確定太子站內只有7人需送院治理。消防處又指，對傳媒報道指當晚在油麻地站3名須送院的傷者，其實與點算人數前後出錯無關。

8.31太子衝突令有份直播事件的港台電視32收視再創新高。（資料圖片）

8.31太子地鐵站內，有關送院傷者數字由10名變7名，引起外界質疑政府刻意隱瞞真相，警方和消防處連日來澄清仍未能釋除疑慮。消防處副救護總長曾敏霞今（9日）再詳細解釋，指消防處於當晚11時05分接報太子站有多人受傷，其後收到2個相關求助電話。首輛救護車於晚上11時17時抵達現場，「當救護人員抵擋太子站後，發現車站已落閘關閉，現場救護指揮官與警方、港鐵協調後，晚上11時半左右從（太子站）B1口進入站內，其他救護人員則在地面設立大型事故分流站。」

傷者改變位置或致計錯數

她續指，救援指揮官進入地鐵站後，發現有數十名市民，及警員和消防員在場，形容情況混亂。而救援指揮官在評估傷者人數時，因傷者分散在月台不同地方，及不時改變位置，「對點算傷者人數構成一定難度。」

消防處副救護總長曾敏霞今（9日）出席警方例行記者會時，重申當晚站內情況混亂，傷者分散在月台不同地方及不時移動位置，增加現場救護指揮官在初步點算傷者數目的難度，強調沒有刻意隱瞞傷者數目。（鄭子峰攝）

或有傷者不需要救護服務

她表示，救援指揮官初步點算後，估計現場大概有10名傷者，然後向消防通訊中心報告初步評估結果作適當安排。其後增援的救援人員抵達現場，並使用有升降機的E出口進入站內，將傷者集中在一處作初步治療、分流處理，救護指揮官再度點算人數，確定有7人須送院治理，當中3人嚴重、2人普通、2人輕傷，亦向消防通訊中心重新報告更正資料，她說：「指揮官初步點算時，有機會重複計算部分傷者，或有人在初步點算後，當指揮官再度確定數目時，沒有表示需要救護服務，會導致初步及最終數目不同。」

她續指，完成傷者處理程序後，救援指揮官向警方表示傷者需盡快送院，及協調運送安排。警方當時評估太子站地面附近不安全，傷者不適宜在該站的出口離開，故使用港鐵安排的一列特別列車，將7名傷者送往荔枝角站，再由候命的救護車將傷者送去明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。

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對於早前港台《鏗鏘集》報道，當晚在油麻地有3名男子報稱頭部及肩膀受傷，送往廣華醫院，由於消防處接報為打架受傷，故一直未有將其計算在太子站傷者數目中，外界推斷兩個站的傷者數合共為10人，與初步點數字算吻合。

曾敏霞澄清，兩宗事件發生在不同地方，「救援人員在油麻地接觸傷者的時間，比救援指揮官到達太子站時間早，因此在太子站內處理的救護人員，並沒有接觸過油麻地的傷者。」消防處其後重申，這並非指在油麻地站發現的3名傷者與太子站事件無關，而是3名傷者與當晚太子站受傷人數點算曾出現錯誤無關。

消防：點錯傷者數常有出現

此外，曾敏霞指出，日常處理同類型救護事故中，現場救護指揮官會為現場傷者作初步點算，再向消防通訊中心報告初步評估結果，爭取時間盡早安排所需增援車輛及人手，提升救援效率。至於初步點算的傷者數目會不時更新，與最終需要處理的傷者數目不同，類似當晚太子站內需要更正傷者數目的情況，常有出現。她強調：「消防處一直按現場人員觀察及記錄，如實向傳媒提供相關資料。」