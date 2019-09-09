【逃犯條例】警正審視爆眼少女醫療報告　會湊合證據、需證人口供

反修例活動未有平息，早前於8月11日尖沙嘴警署外，一名女子疑被布袋彈擊中右眼，事件引起極大爭議。 警方早前取得法庭手令向醫管局索取女傷者的醫療紀錄，有消息指，女事主及後向醫管局與警方發律師信反對轉交資料。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日（9日）在警方記者會上稱「我們收到類似信件。」由於醫管局已向警方提交相關醫療報告，現正審視內容，並會與之前收集到的證據湊合，但按法庭手令索取的資料，只能用於偵查罪案，故未能公開有關內容，他強調仍需要事主的口供。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華。（鄭子峰攝）

確認醫管局最終交出醫療報告

就8.11少女「爆眼」事件，警方向法庭宣誓，根據《警隊條例》第50 章(7)取得法庭搜令，向醫管局索取有關醫療紀錄。李桂華被問到何時申請手令及獲批理由，他指警方與法官的交談內容不能透露，但指出當日在尖沙咀警署附近發生的罪行包括有縱火，當日拘捕30多人，部分被暫控暴動，當日有人受傷等。

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強調事主口供重要

被問到警方是否已看到有關醫療報告、警方有無收到事主的律師信等，李桂華只表示：「我們收到類似信件。」李桂華表示，按法庭手令索取的資料，只能用於偵查罪案，故未能公開有關內容。他僅透露，會與之前收集到的證據「做一個湊合」，但指出最重要部分是證人口供，包括她當時身處位置、當時行為、她與其他暴力示威者的相對距離等，再對比獨立證人的口供、現場閉路電視片段，「就可以大致都會比較清楚當日發生什麼事情。」