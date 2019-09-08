【逃犯條例】消息：爆眼少女發律師信　反對醫管局向警交資料

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威，期間多人受傷，尤其於8月11晚尖沙咀警署外「爆眼」受傷的女子，引起公眾極大關注。警方透露已向法庭取得索取事主醫療報告的法庭手令，並於上星期交手令予醫管局處理。 據了解，該受傷女子已向醫管局發律師信，反對醫管局將醫療報告交予警方。 但有大律師指，按一般法律程序，由於律師信無法推翻法庭手令，若要撤銷或暫緩手令，該名女傷者需透過司法覆核或向法庭申請覆檢手令內容，才能嘗試制止警返索取醫療報告。

右眼受傷的女子曾拍片現身8月29日民間記者會，對政府及警隊予以「最強烈的譴責」。（資料圖片／張浩維攝）

在尖沙咀警署外「爆眼」受傷少女，一直被指是遭警方發射布袋彈而受傷，其現場遺下的眼罩亦可見到有一發布袋彈。她目前已經出院，惟警方曾表示未有證據顯示少女受傷由警方造成，又邀請其聯絡警方並錄口供，承諾錄口供前不作拘捕。

警方：上周已將手令轉交醫管局

消息人士透露，該名女傷者已向醫管局發律師信，反對醫管局向警方提供其醫療報告。

警察公共關係科發言人則指稱， 由於未能與女事主聯絡，警方根據《警隊條例》第50（7）條，向裁判官作出宣誓後取得法庭手令，並於上星期將法庭手令轉交醫管局處理。 警方仍期望女事主聯絡調查人員及提供受傷經過資料。警方未有正面回覆手令發出的日期，以及是否已透過該手令取得事主的部份或全部醫療紀錄。

醫管局發言人回覆查詢時指，公立醫院有既定程序處理有關索取醫療紀錄的申請。有關警方與個別病人的跟進事宜，由於未得到病人同意，局方不宜評論。

一名少女於尖沙咀衝突中被射傷右眼。（資料圖片）

大律師：要「暫緩」手令需向法庭申請

不過，法庭手令是否能透過律師信「暫緩」？有熟悉相關程序的大律師表示，由於律師信並不能取代法庭發出的手令，若被委託的律師認為相關手令對事主不公，可依程序申請司法覆核要求撤銷該手令，或向法庭申請再檢視手令內容。

該名大律師又稱，手令一般有時限，被要求交出資料的機構需於指定時限內辦事，但若果有人申請檢視手令，即使資料已轉交予第三方，收到資料的機構需要將資料密封好，待法庭有結果再處理該些資料。

不過，警方及醫管局都未有透露法庭手令要求交出資料的期限。