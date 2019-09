反對《逃犯條例》爭議仍尚未平息,警民衝突無日無之。行政會議成員羅范椒芬今天(9日)早上接受香港電台英文台節目《Backchat》,稱有年輕少女為一些「勇武派(warriors)」提供免費性愛,又指已確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case)。

羅范椒芬今天接受電台節目訪問時,突然談及有年輕少女被他人誤導,為一些「勇武派(warriors)」提供免費性愛。

羅范又稱已確認真有此事:「我聽到有人談及有關免費性愛之事,我相信我們已確認是真有此事,我們對於這些少女被誤導而提供免費性愛感到悲哀。(I heard somebody talking about free sex. I think we have confirmed that this is a true case. I am so sad to these young girls, who has been misled into offering free sex.)」

其後出席同一節目的社民連主席吳文遠反駁其說法,羅范則說這些免費性愛提供予「勇武派(warriors)」,相信意指示威者。

她又質疑港鐵太子站外的示威人士是演員,有人在站外哭泣,又跪在地上,指站內有6人死亡,形容有關人士是「做戲(acting)」,行為「荒謬(nonsensical)」,目的是激起其他人的怒氣,令更多人走出來,維持「所謂(so-called)」革命的勢頭。

羅范又引述有記者向她提及,記者可以如示威者般遊走,對此感到驚奇(amazed),又引述有記者提及,美國若發生同樣事件,記者只能在指定區域採訪,又指全世界沒有任何地方可作實時、9小時示威報道。

facebook專頁「求驗傳媒」證實,其中一張流傳的相片,是來自成人影片網站,片段上載日期是今年5月,片中的女子為越南人。(facebook專頁「求驗傳媒」)

有fb專頁證實網傳相片屬謠言

翻查網上流傳的訊息和圖片,其中在一張相片中,多名少女戴上口罩裸身露體,不過facebook專頁「求驗傳媒」證實,相片是來自成人影片網站,片段上載日期是今年5月,片中的女子為越南人。

另外,日前有張前學民思潮成員黃子悅高舉「香港警察,強姦謀殺」標語的相片,改成「香港慰安婦免費酬勞,曱甴仼你X」,黃子悅在facebook反駁相片不實,又批評「藍絲」以性去侮辱示威者。

吳文遠對於羅范相信這種謠言感到非常荒謬,「一個五毛、阿嬸講呢啲嘢就話啫,但佢係行會成員、前教統局局長,講咁嘅言論,對我好驚訝,言論完全不負責任。」

吳文遠指羅范椒芬及其他政府一直將焦點集中在港鐵被破壞和一些謠言,而無視社會的訴求。

前學民思潮成員黃子悅早前也在其FB指稱,其照片的改圖在不同社群流傳。(黃子悅FB 截圖)