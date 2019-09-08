【太子衝突】攝記協及記協譴責兩名「速龍」向多名記者噴胡椒噴劑

太子旺角一帶周六（7日）又爆警民衝突，攝影記者協會及記者協會指出，晚上10時半左右，警方於旺角始創中心外推進並拘捕行動期間，在全無示威者的情況下，「蓄意向現場採訪的記者噴發胡椒噴劑，傷及多名前線記者」。 兩會譴責警方濫用武力，以及惡意針對記者阻礙採訪，籲警方正視前線警員情緒失控以及濫權問題。

周六（7日）晚有防暴警察在旺角向記者噴胡椒噴劑。（曾梓洋攝）

速龍至少向八記者噴射 兩人面部「中椒」

攝記協及記協在聲明中表示，昨晚上10時半左右，警方在旺角始創中心外拘捕在場示威者，在場記者拍攝時遭防暴警員的驅趕，記者配合警方指示後退至拘捕現場的10米以外，並聽從警方要求走上行人路時，突然兩名俗稱「速龍」的特別戰術小隊警員向在場記者施放胡椒噴劑，至少兩名《香港01》攝影記者、一名《法新社》攝影記者、兩名《明報》攝影記者、一名《明報》記者、以及《有線新聞》兩名記者被直接射中，當中兩人更被直接射向面部。

《香港01》其中一名攝影記者「中椒」。（曾梓洋攝）

形容「有關警員近乎攻擊記者」

兩會指出，事發時現場附近並沒有任何示威者，在場的記者都有出示記者證及戴上印有「PRESS」字樣的頭盔，容易識別；在場的記者正配合警方要求退後時，卻突然遭到警員無理攻擊，該兩名警員更持續並大範圍施放胡椒噴劑，令多名記者受傷，有在場記者聽到，其中一名警員期間曾說「影影影咁鍾意影」，對記者懷有惡意，形容「有關警員的行為近乎攻擊記者」，故要求警方提供該兩名警員的警員編號，以便記者作出正式投訴。

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傳媒聯絡隊成員遲遲未有出現 態度惡劣

兩會指出，在場的警員均沒有出示委任證或警員編號，令記者投訴無門，傳媒聯絡隊成員卻遲遲未有出現，以惡劣態度回應記者的質疑，未有做好協調工作。「本會譴責警方濫用武力，惡意針對記者阻礙採訪，籲警方能正視本會三個月來的多份聲明，以及前線警員情緒失控以及濫權問題，配合前線記者發揮第四權的監察作用。」