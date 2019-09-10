華達痛風處方藥物秋水仙鹼錠需回收　涉品質問題

衞生署今日（10日）同意持牌藥物批發商美國華達藥業有限公司（華達），因潛在品質問題從市面回收一個批次的秋水仙鹼錠0.5毫克（100粒及1000粒裝）。衞生署指，該產品含有秋水仙鹼，是用於治療痛風的處方藥物，而受影響批次產品曾供應給本地私家醫生及藥房。而衛生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。

衞生署今日（10日）同意持牌藥物批發商美國華達藥業有限公司（華達），因潛在品質問題從市面回收一個批次（批次編號: CCE802）的秋水仙鹼錠0.5毫克（100粒及1000粒裝）（註冊編號: HK-60077）。（美國華達藥業有限公司 Welldone Pharmaceuticals Limited 網站截圖）

衞生署今日（10日）同意持牌藥物批發商美國華達藥業有限公司（華達），因潛在品質問題從市面回收一個批次（批次編號: CCE802）的秋水仙鹼錠0.5毫克（100粒及1000粒裝）（註冊編號: HK-60077）。

衞生署今日（10日）接獲華達的通知，指在台灣生產的有關批次的產品其中一個製造過程並不符合生產質量管理規範要求。雖然製成品符合相關規格，生產商作為預防措施決定回收上述批次藥品。

衞生署指，上述產品含有秋水仙鹼，是用於治療痛風的處方藥物。根據華達的資料，受影響批次產品曾供應給本地私家醫生及藥房，亦有部分轉口至澳門。衞生署發言人亦指，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。而市民若使用上述產品後有任何疑問或感覺不適，應諮詢醫護人員意見。

而華達已設立熱線電話（2467 1168）回覆市民相關查詢。