【校園天地】何明華會督中學　原創中文福音音樂劇《ImaGo 是祢》

香港聖公會何明華會督中學於7月20日假西灣河文娛中心劇院演出兩場福音音樂劇《ImaGo 是祢》。當晚，香港聖公會東九龍教區郭志丕主教、社會福利署助理署長郭李夢儀女士及兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩女士蒞臨觀賞，更擔任主禮嘉賓，支持同學的演出。是次音樂劇為本校第三及第四批「兒童發展基金」計劃的重點活動，超過一百位中二及中三的同學參與台前幕後的工作，藉戲劇教育讓同學們經歷一次生命的塑造。

音樂劇主題――「ImaGo」是由希伯來文「Ima」及英文字「Go」所組成。「Ima」在希伯來文有「在一起」的意思，而「Imago」在英語則指昆蟲由幼蟲蛻變為成蟲的階段。參與的同學希望藉此音樂劇，讓觀眾們發現生命裡的人和事都是上帝愛的足印，不論順逆，皆使我們最終能破繭成蝶，振翅高飛，活出精彩人生。

《ImaGo 是祢》主要圍繞我們學生的成長經歷編成。內容講述一名內地新移民學生，當面對難以適應的環境轉變，感到孤獨無助時，得到基督徒師生的愛與關懷，逐步發現上帝奇妙的計劃。音樂劇在表演當中穿插各主角自身經歷的分享，藉真情剖白，表達對父母、家人、老師及朋友一直同行的感恩之情，令觀眾感動至深！

同學於演出前的排練雖然辛苦，演出的過程亦充滿挑戰，但他們都能在磨練中肯定自己生命的潛能與價值，更在過程中學習經歷上帝的帶領與供應。《ImaGo 是祢》希望能讓每位觀眾看見上帝在演員生命中的足印與恩賜，亦能再次回望自己的生命，並尋找上帝所留下的足印與祝福。

沒有華麗的戲服，

沒有繽紛的佈景，

沒有複雜的劇情，

沒有耀眼的特效 ······

同學們真摯的演繹，他們的故事，已感動所有觀衆！

（內容由香港聖公會何明華會督中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com