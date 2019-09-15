【校園天地．正正得正】何明華會督中學　改造課室培養同學歸屬感

從校園外牆一角，到中一課室，再到同學自己的桌子，香港聖公會何明華會督中學滿佈由同學親力親為的作品。活動源於一班價值教育課的老師，運用地方營造 - Place making的概念，放手讓同學自己嘗試、設計、討論，創作一個屬於自己的課室和自己的桌子，以激發同學的創意，幫助同學合作學習，以及培養同學對學校的歸屬感。

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當你踏進校門，不難發現何明華會督中學遍佈同學的作品和創意：首先，映入眼簾的是地下花園平台的開放空間，當中的一枱一椅、樓梯一角的外牆等，均是同學幫忙髹上油漆；走進課室，你又會看到中一課室外牆各有特色：有的畫上彩虹、有的貼上動漫人物、有的更在座位上放置了抱枕；在課室再細心觀看，你不會找到一式一樣的「學生枱」，因為學生枱上有的畫了足球場，有的貼上不同貼紙、時間表和鼓勵字句，有的更放上一張枱布和相片，整個課室洋溢着輕鬆愉快的氣氛。

愛學校 要由看得見的地方做起

改造學校、課室和學生枱的故事，是來自同工的一個信念：「要同學愛上學習，先要令同學愛學校；要同學愛學校，就要令同學感到自己是學校的一份子；若想建立及加強同學的歸屬感，就要由看得見的地方做起。」負責推行計劃的陶宇汶老師說：「在學校，我們看見不少學生在學習上經歷挫折，對學習感到氣餒，甚至希望逃避，所以我們要創造一個機會，將同學和學校連結起來，透過由同學設計自己的課室，彼此凝聚起來，繼而在學習上互相支持。」

同學「攞正牌」髹牆和畫枱

因此學校在兩年前推動了「創意價值教育課程」，在六日循環周中抽出兩個半小時，安排中一同學進行不同的體驗活動，建立正面的價值觀。同學先參與校園不同地方的設計，嘗試學習木工和為校園外牆髹上油漆；實戰後，運用設計思維 - Design Thinking的概念，了解設計如何可以改善環境，幫助同學學習和老師教學；之後決定課室主題，分組討論決定選用哪一種物料，繼而分工，再合力髹牆和佈置課室。

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設計課室 過程中學習同理心和尊重

可以親自設計課室，不單令地方更有特色，更重要的，是要令地方可以「活」起來，促進同學之間的互動，交流。價值教育課的導師葉泰賢坦言:「設計的結果不是最重要，更重要的是在設計過程中同學互相交流，從中學習如何聆聽別人的需要和彼此尊重。」 「同學在設計課室的過程中，需要訪問老師和了解工友的需要，學習運用同理心，關心和顧及別人，例如：有同學在訪問中得悉課室的雨傘架容量不足，下雨天時容易弄濕地面，需勞煩工友清理，於是同學便希望在課室添置一個大雨傘架；另有同學聽到老師說沒有地方放置白板筆，遂建議添置一個箱去放置白板筆和白板擦。」在課程中，運用同學貼身的生活環境，令同學學習多觀察、多思考、多關懷身邊的人，了解別人的需要。

同學在設計過程中更需要學習討論，如何尊重不同的聲音和意見。 價值教育課的導師葉泰賢分享說 :「班上有不同的人，自然會有不同的意見和聲音，討論中有時難免會意見不合，老師便抓緊這些機會引導同學，鼓勵他們通過對話，了解不同人的想法，培育同理心。」價值教育以同學看得見的日常空間，以空間製造機會，將人與人連繫，令同學關心別人需要，給予同學討論的空間，創造一個「以人為本」的課室。

桌子變成留言板 同學互相欣賞和鼓勵

設計課室和桌子不單促使同學之間的連繫，也幫忙同學建立正面的價值觀。今年更加添了一項新嘗試——同學可擁有一張陪伴六年中學生涯的個人「學生枱」。同學可將「學生枱」變成畫板，發揮創意表達自我，盡情「塗鴉」自己的桌子 ，創造一張屬於自己且獨一無二的桌子。

同學完成設計後，老師還特意在課堂上安排了一場巡迴展覽，讓同學走訪其他班的課室，觀察和欣賞其他同學的桌子，互相學習。同學亦可在同學桌上給予回應，表達自己的感受或寫上鼓勵的語句，互相為彼此的學習旅途打打氣。

桌子變成同學的留言板，同學一邊用心留下語句：「加油！」「你可以做到的！」「考試好難，加油一齊努力！」「你的地球畫得好靚！」「嘩你好有心機」等，接收者對這些鼓勵語句珍而重之，有的更好好收藏並貼於自己的桌子上。價值教育課的導師葉泰賢分享說:「當日最深刻的是其中一位同學，因為學習上屢遇挫折，平日缺乏肯定和認同，但在此次交流中，他看到自己的畫作獲得很多同學肯定，部分更來自並不相識的同學。當他望着滿滿的Post it，臉上頓時綻放笑容，心滿意足地將鼓勵字句收藏起來。」

現在同學的桌子上不單有自己的創作，更在桌子膠片下收藏着同學和老師的鼓勵紙條，默默提醒同學學習不是孤身一人，而是有同學背後的支持，一同努力。

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看得見的作品 為同學創造經歷 在校園留下印記

完成一系列的設計和創作後，在課室學習不再是刻板重覆的模樣，而是充滿色彩和個人特色。中一同學由起初不太清楚如何設計自己的桌子，到積極討論如何設計自己的課室，假期期間也特意回校為課室髹上新油漆，貼上新佈置，再到親手設計自己的桌子，更在社交平台上熱烈分享自己的創作，從中可看到同學對自己設計的重視。

「希望透過看得見的作品，和創作過程的經歷，同學可以由初中建立對學校的歸屬感，感到自己被關懷，被接納，對成為何明華一份子而感到自豪。」葉泰賢導師總結道。

（內容由香港聖公會何明華會督中學提供）

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什麼是賽馬會「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。賽馬會「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括七間夥伴學校 （四間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。